Al Teatro di Marcello Anita Napolitano porta “Poesia: fonte e forza serena”

I Concerti del Tempietto annunciano un evento di grande portata che si terrà il prossimo 26 febbraio alle ore 17 presso il Chiostro di Campitelli al Teatro di Marcello (Piazza Campitelli, 9) a Roma. Il Festival Musicale delle Nazioni, in collaborazione con la curatrice Anita Napolitano, darà vita ad uno spettacolo senza precedenti intitolato “Poesia: fonte e forza serena”.

La poesia è da sempre considerata l’arte per eccellenza che riesce a trasformare la banalità in oro. E questo è esattamente ciò che si potrà ammirare durante lo spettacolo, grazie alla bravura delle otto poete selezionate per l’occasione: Marie Laure Colasson, Anna Marras, Gabriella Giuliani, Letizia Leone, Veronica Paredes, Marina Petrillo, Elisabetta Biondi della Sdriscia e Elisabetta Pamela Petrolati.

La curatrice Anita Napolitano, laureata in Scienze umanistiche all’Università La Sapienza di Roma, ha lavorato a stretto contatto con il Prof. e Psichiatra Ferruccio Di Cori, che le ha fatto scoprire la forza dell’arte e del teatro come strumenti per esprimere le emozioni. Nel 2007 debutta come attrice al Teatro Accademia Indipendente con lo spettacolo dal titolo “Casa di Bambola” di Herik Ibsen per la regia di Rosanna Malfarà nel ruolo della Sig. Linde.

Oltre all’esperienza teatrale, Napolitano ha pubblicato due libri di poesia e si è dedicata alla curatela di eventi culturali, come quello in programma per il prossimo 26 febbraio. La forza di trasformare la realtà in oro è ciò che contraddistingue la poesia, e ciò che verrà espresso al meglio dalle otto donne selezionate per lo spettacolo.

Il Festival Musicale delle Nazioni è una manifestazione di grande prestigio che attrae visitatori da tutto il mondo, grazie alla qualità degli artisti coinvolti e alla cura con cui vengono organizzati gli eventi. Il concerto del 26 febbraio sarà l’occasione per assistere ad un evento di portata mondiale, che darà il via ad una nuova era della poesia.

Per partecipare allo spettacolo è possibile acquistare i biglietti online sul sito www.tempietto.it, oppure contattando il numero +39 348 780 43 14. I prezzi dei biglietti sono di 36 €, 25 € e 14 €, a seconda del posto scelto in sala. Non perdete l’occasione di assistere ad uno spettacolo unico nel suo genere e di vivere un’esperienza indimenticabile nella meravigliosa cornice del Teatro di Marcello a Roma.

