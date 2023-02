Serena Confalonieri disegna una limited edition per St-Germain

Serena Confalonieri disegna per St-Germain una bowl in limited edition ispirata a Calypso, la sua collezione in vetro borosilicato soffiato

La joie de vivre di St-Germain incontra con questo progetto lo stile sofisticato di Serena Confalonieri per una perfetta alchimia tra gusto e design, dando vita ad un kit in edizione limitata per far fiorire l’aperitivo: gli iconici bicchieri di St-Germain, due stirrer, il liquore ai fiori di sambuco e l’esclusiva Calypso Bowl.

Punto di incontro stilistico, l’estetica liberty déco accomuna sia la collezione Calypso della progettista che l’iconica bottiglia ottagonale di St-Germain, disegnata in omaggio alla vivace Belle Époque. Un connubio perfetto che prende forma nella bowl: ispirata al tema floreale della collezione Calypso, la limited edition è stata personalizzata con le sfumature oro e blu che riprendono i colori del brand francese.