Luca Belli è il nuovo Ad per l’Europa di Andion Global

Andion Global, azienda leader nella creazione di un futuro a zero emissioni, annuncia la nomina di Luca Belli ad Amministratore Delegato per l’Europa

Andion Global, azienda leader a livello mondiale che con le sue collaudate piattaforme di conversione di vari rifiuti organici in energia rinnovabile (“Gas Naturale Rinnovabile” o “RNG”) sta contribuendo alla creazione di un futuro a zero emissioni, ha annunciato oggi la nomina di Luca Belli ad Amministratore Delegato per l’Europa, nella sede di Andion Italy a Milano.

“L’arrivo di Luca Belli in Andion come Amministratore Delegato per l’Europa è per noi motivo di grande soddisfazione. La sua consolidata esperienza nel settore del biogas sarà per Andion una risorsa straordinaria in questo momento critico della nostra espansione nel mondo. La profonda conoscenza tecnica e commerciale che Luca Belli ha degli aspetti progettuali, costruttivi e gestionali dell’industria del biogas sarà cruciale per Andion, che continuerà a sviluppare nuovi impianti di digestione anaerobica in tutta Europa”, ha dichiarato Phillip Abrary, CEO di Andion Global.

Prima di entrare in Andion Global, Belli è stato direttore operativo di Suez Italy. Nel corso di questa sua esperienza, Belli ha ricoperto il ruolo di Direttore Operativo, con responsabilità manageriali e finanziarie per i contratti Operation & Maintenance, inoltre, si è occupato della piattaforma di esecuzione dei contratti della divisione SES (Smart Environmental Solutions) e delle performance operative di Suez Italy nonché dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile per Suez in Italia. Avendo operato in molte aziende del mercato delle rinnovabili, della digestione anaerobica e delle acque reflue, Belli ha maturato una vasta esperienza nel settore del trattamento rifiuti e del biogas sia in Italia che in Europa. In particolare, dal 2010 al 2017, Belli ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato presso Anaergia Europe Gmbh e Anaergia Srl, dove è stato responsabile del conto economico e dell’espansione dell’azienda nel mercato del biogas a livello mondiale

“Sono entusiasta dell’opportunità di entrare in Andion come Amministratore Delegato per l’Europa. L’esigenza di ridurre le emissioni di anidride carbonica a livello globale è sempre più pressante, il che coincide appieno con la strategia di crescita di Andion nel settore del biogas, mirata a sviluppare impianti di digestione anaerobica per la produzione di energia pulita e rinnovabile. Con le conoscenze maturate nel settore del biogas, nonché con la mia passione per le persone e per la creazione di team coesi e ispirati, intendo contribuire a fare di Andion uno dei principali sviluppatori di energia rinnovabile in Italia e negli altri Paesi in cui l’azienda è presente”, ha dichiarato Belli.

Roberto Zocchi lascia il ruolo di Amministratore Delegato per assumere quello di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Andion Italy SpA.

“Ringraziamo Roberto per la sua salda leadership, il contributo fornito all’azienda negli ultimi due anni e per il ruolo avuto nel fare di Andion un leader di mercato nel settore del biogas in Italia. Siamo lieti di poter continuare a contare sul suo sostegno in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Andion Italy SpA”, ha dichiarato Abrary.

La collaudata piattaforma sviluppata da Andion è in grado di trattare una varietà di rifiuti organici, garantendone la gestione e la conversione in Biometano in modo efficiente, sostenibile ed economicamente vantaggioso. Gli impianti di Biometano di Andion sono localizzati in Italia, nei Paesi Nordici e in Nord America, e assicurano benefici ambientali e socio-economici alle città chiamate ad affrontare la sfida dello smaltimento dei rifiuti e della transizione ecologica. La tecnologia proprietaria di Andion per la digestione anerobica dei rifiuti organici ha un impatto positivo sulle emissioni di gas serra e contribuisce a sostituire metodi di gestione dei rifiuti quali le discariche che, viceversa, rappresentano punti di produzione di gas serra

Gli impianti di Andion possono trattare centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti organici di vario tipo, offrendo una soluzione sostenibile per i rifiuti prodotti dalle attività domestiche, dai ristoranti, dall’agricoltura, dalle coltivazioni per la produzione di energia e dagli impianti di trasformazione industriale. Il processo messo a punto da Andion riduce le emissioni di gas serra generate dal trasporto, dalle discariche e dalla combustione dei rifiuti e genera RNG, una fonte di combustibile sostenibile per le comunità di tutto il mondo sostenendo la transizione verso l’economia circolare.