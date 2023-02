I casinò in Italia: dal più recente al più antico

1.I casinò sulla penisola italiana: dal più recente al più antico

I casinò, noti anche come case da gioco, sono luoghi nei quali viene praticato il gioco d’azzardo; sono un’evoluzione di quelle che nel medioevo erano denominate baratterie, luoghi dove la legge permetteva di effettuare quei giochi d’azzardo la cui pratica era invece vietata nelle pubbliche piazze.

Nel nostro Paese hanno operato molti famosi casinò, la maggior parte dei quali hanno poi cessato la loro attività. Attualmente, i casinò legali che operano in Italia sono quattro; a questi si deve poi aggiungere un quinto casinò che si trova sì, in territorio estero, ma all’interno della nostra penisola, il casinò di San Marino. Proprio da quest’ultimo partiremo per una breve descrizione di queste case da gioco che possono essere fonte di grande divertimento, sempre a patto che si giochi in modo responsabile.

2.Giochi del Titano S.p.A.: il casinò di San Marino

La Giochi del Titano S.p.A., popolarmente nota come casinò di San Marino, è una società a partecipazione statale (lo Stato di San Marino possiede il 76% delle quote sociali). Nasce il 2 maggio del 2007 per occuparsi della gestione del gioco d’azzardo e delle scommesse. Molte sono le sale gestite dal casinò sanmarinese fra cui si ricordano la Sala Giochi Americani, la Sala Wengè, la Sala Diamond, la Poker Room e la Sala Romeo; quest’ultima è una sala slot machine al cui interno sono presenti 240 slot di cui la maggior parte di ultima generazione. Sono comunque tantissimi i giochi praticabili nel casinò sanmarinese fra cui bingo, poker, roulette ecc. La struttura che ospita il casinò è Palazzo Diamond, situato nella zona di Rovereta e aperto al pubblico tutti i giorni dalle 14 fino alle 6 del mattino. Il casinò di San Marino è il punto di riferimento di tutti i giocatori che si trovano lontano dal Nord Italia.

3.Casinò de la Vallée: il Casinò di Saint-Vincent

Saint-Vincent è un piccolo comune della Valle d’Aosta dalla grande vocazione turistica; l’inaugurazione del casinò risale al 29 aprile del 1947; la Casinò de la Vallée S.p.A., oltre a gestire la ricca offerta di giochi, è attiva anche nella proposta di varie iniziative culturali fra cui i premi Saint-Vincent per il giornalismo, il cinema ecc. La prestigiosa casa da gioco valdostana, una delle più apprezzate a livello europeo, organizza ogni anno anche eventi televisivi e spettacoli di vario tipo. I giochi proposti, come detto, sono numerosi; fra questi si ricordano il Black Jack, lo Chemin de Fer, la roulette americana, la roulette francese, il craps, l’Ultimate Texas Hold’em e tanto altro ancora.

4.Casinò di Campione d’Italia

Il casinò di Campione d’Italia (un’exclave italiana della provincia di Como racchiusa nel Canton Ticino svizzero) nasce nel 1917, ma chiuse poco dopo (1919); il suo vero “debutto” può essere considerato il 1933. La struttura che ospita attualmente la casa da gioco è grandissima; consta infatti di 9 piani per un’estensione complessiva di circa 55mila metri quadrati. Il gioco è l’attività principale, ma molti sono anche gli eventi di vario tipo che vengono organizzati: premi internazionali, sfilate di moda, concerti, mostre ecc. Il prestigio di questa sala da gioco è notevole e molti sono i Vip italiani e stranieri che la frequentano. Particolarmente varia è l’offerta di giochi fra cui roulette francese, Fair Roulette, Trente et Quarante, Chemin de Fer, Black Jack, Punto Banco e Ultimate Poker, slot machine ecc.

5.Casinò Municipale della città di Sanremo

Sanremo non è solo Festival della Canzone italiana; nella famosa città ligure, infatti, ha anche sede uno dei più antichi casinò italiani ancora in attività; la casa da gioco sanremese nasce infatti nel gennaio del 1905 con il nome di Kursal. Caratteristico l’edificio in stile Liberty che lo ospita e che fu ideato da Eugène Ferret, all’epoca celebre architetto francese. Forse non tutti sanno che nel Salone delle Feste del Casinò si è svolto il Festival della Canzone Italiana dal 1951 (anno della prima edizione) fino al 1976; a partire dal 1977 il Festival si svolge invece nel prestigioso Teatro Ariston. Ricca l’offerta di giochi: roulette francese, Fair Roulette, Punto Banco, Black Jack, Hold’em poker, Cash game, Chemin de Fere cc.

6.Casinò di Venezia

Il Casinò di Venezia è stato fondato il 1° luglio 1638 e questo lo rende la casa da gioco più antica al mondo. All’epoca era noto come Ridotto di San Moisé e fu chiuso nel 1774. Nel 1938 fu inaugurato il Casino di Venezia al Lido che è rimasto attivo come sede estiva fino alla fine degli anni Novanta. Nel frattempo, negli anni Cinquanta, era stata aperta la sede del Centro Storico a Ca’ Vendramin Calergi, che oggi è la sede principale del casinò veneziano. Nel 1999 è stata poi inaugurata anche una sede a Ca’ Noghera, che è il primo casinò all’americana aperto nel nostro Paese. Anche in questa casa da giochi l’offerta è particolarmente ricca: roulette francese, Chemin de Fer, Punto Banco, Fair Roulette, Black Jack, Ultimate Texas Hold’em Poker ecc.