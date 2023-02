Ultimo chiude con Sanremo: “Non tornerò più”

Ultimo chiude la sua storia d’amore con il Festival di Sanremo. È lui stesso a dirlo su Instagram, rispondendo a una delle domande ricevute dai fan. “L’ho detto anche nelle interviste prima del festival…volevo chiudere un cerchio con Alba, l’ho fatto e quindi credo di non tornarci più”, scrive. Il cantautore, attesissimo, è tornato in gara a 4 anni dal secondo posto con “I tuoi particolari”.

“Ho pensato molto se tornare o no al festival– aveva detto Ultimo durante la kermesse– è una grande esposizione. Per me è un modo per essere riconoscente alla musica. Ho sempre cercato di parlare attraverso di essa e non mi piaceva il modo in cui mi ero lasciato con questo palco. Volevo chiudere il cerchio in maniera diversa”.