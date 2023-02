Per un sonno migliore, a letto la posizione conta

A pancia in su, in giù o su un fianco: tra le posizioni corrette per dormire bene la più indicata è quella sul fianco

A pancia in su, in giù o su un fianco, ogni persona ha una sua posizione preferita per dormire, anche se non sempre questa coincide con il benessere del corpo. Se è vero che oltre un terzo degli italiani soffre di mal di schiena, dolori lombari, vascolari e digestivi, è altrettanto vero che la posizione giusta e la scelta di un materasso funzionale alla pressione e sostegno del corpo sono determinanti per la qualità del sonno.

Tra le posizioni corrette per dormire bene la più indicata è quella sul fianco

“Dormire sul fianco, in particolare il sinistro –spiega il Dr. Santilli, osteopata e posturologo della divisione Ricerca e Sviluppo Veradea- apporta grandi benefici da tre punti di vista: digestivo, in quanto favorisce la funzione gastrica, asseconda il meccanismo delle barriere antireflusso e facilita il transito intestinale per via della posizione della valvola ileo ciecale; linfatico, visto che il dotto toracico è avvantaggiato nella sua funzione di drenaggio linfativo verso la vena succlavia; vascolare, perché la vena cava, che si trova nella parte destra del corpo, sostiene il deflusso venoso degli arti inferiori.”

Una soluzione valida ai tanti comuni malesseri di cui soffre un’alta percentuale di persone, viene dall’italiana Veradea, specializzata nella produzione di materassi di alta qualità certificati come dispositivo medico di classe 1 come il Memory Gel e Memory Gel Top che assicurano un valido sostegno ortopedico funzionale al corretto allineamento della colonna vertebrale.

La rigidità del memory foam unita al comfort del memory gel, rendono il materasso indeformabile e altamente resistente ad ogni genere di pressione e affossamento, qualsiasi sia la posizione assunta durante il sonno. Per soddisfare le esigenze di chi ama dormire su un materasso più alto Veradea offre la versione TOP del Memory Gel, che include uno strato in più di foam bugnato; se invece la richiesta è di un materasso in Memory su misura, si può avere il prodotto personalizzato direttamente a casa propria dalla fabbrica.

Tutti i materassi Veradea presentano un rivestimento in tessuto in microfibra, anallergico, antiacaro e traspirante in modo da evitare l’accumulo di umidità ma anche la proliferazione dei batteri e degli acari della polvere e garantire un riposo sereno, sicuro e igienico.

Per chi vuole provare fisicamente il tipo di materasso più adatto alle proprie necessità, può recarsi presso uno dei Digital Store presenti sul territorio o prenotare un virtual tour immersivo sul sito veradea-materasso.com per entrare virtualmente in negozio e interagire con l’esperto che accompagna il cliente come fosse realmente nello store per valutare il tipo di materasso più adatto alle proprie necessità.

