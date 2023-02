Cardiologhe interventiste: rilasciata nuova dichiarazione di consenso

Le cardiologhe interventiste e il personale femminile in gravidanza dovrebbero essere autorizzate a continuare a lavorare in sicurezza in un laboratorio di cateterismo cardiaco

Le cardiologhe interventiste e il personale femminile in gravidanza dovrebbero essere autorizzate a continuare a lavorare in sicurezza in un laboratorio di cateterismo cardiaco, a condizione che le dosi di radiazioni ionizzanti al feto non superino i livelli accettati. È quanto conclude una nuova dichiarazione di consenso rilasciata da diverse società mediche e pubblicata online su “EuroIntervention”.

«Lo scopo di questa dichiarazione è eliminare una causa di disuguaglianza di genere nelle sottospecialità di cardiologia invasiva» affermano gli autori, guidati da Stéphane Manzo-Silberman, della Sorbonne Université, Parigi (Francia).

I dati disponibili sui rischi delle radiazioni prenatali

Sebbene i dati sui rischi delle radiazioni prenatali siano scarsi, le prove esistenti esaminate nel documento supportano la tesi che le soglie incontrate nel lavoro di emodinamica, misurate da un dosimetro-badge indossato sotto un grembiule in piombo all’altezza della vita, sono ben al di sotto dei limiti che sono stati associati a danni fetali in qualsiasi fase della gravidanza.

Come fanno notare gli autori nel documento, l’esposizione alle radiazioni è un argomento ‘caldo’ in cardiologia interventistica, essendo stato identificato in indagini come quella condotta dalla sezione Women in Cardiology (WIC) dell’American College of Cardiology come una delle principali barriere per le donne che considerano una carriera nel settore.

Leggi e soglie ammissibili di esposizione molto diverse tra i vari paesi

Mentre la maggior parte dei paesi consente alle lavoratrici incinte di continuare nel loro lavoro finché indossano il dosimetro addominale, altri come Austria, Ungheria e Italia hanno leggi o decreti governativi che impediscono alle lavoratrici di essere presenti in laboratori di cateterismo o elettrofisiologia durante la gravidanza o anche durante l’allattamento.

Nei paesi che consentono di lavorare nei laboratori di cateterismo durante la gravidanza, i livelli ammissibili di esposizione alle radiazioni sono estremamente divergenti, da 5 mSv o meno durante l’intera gravidanza (o 0,5 mSv al mese) negli Stati Uniti, a 1 mSv o meno durante la gravidanza in diversi paesi europei, osservano Manzo-Silberman e colleghi. Tali soglie entrano in vigore quando le lavoratrici informano la loro istituzione di essere gestanti.

Il nuovo documento, che è stato scritto dall’European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) in collaborazione con l’European Heart Rhythm Association (EHRA), l’ European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), l’ ESC Regulatory Affairs Committee e Women as One, ha cercato di «promuovere la consapevolezza sia a livello locale che nazionale per garantire condizioni di parità e un ambiente amichevole per tutti, compresi le interventiste in gravidanza» affermano Manzo-Silberman e colleghi.

Nessun rischio significativo ma norme di protezione da seguire sempre

Nella dichiarazione, gli esperti osservano che senza RCT che valutano il rischio di radiazioni prenatali, gli studi più conclusivi in letteratura hanno coinvolto individui in gravidanza esposti a «massiccia esposizione alle radiazioni come dopo le bombe atomiche utilizzate nella seconda guerra mondiale».

Un’altra categoria di dati sull’esposizione prenatale alle radiazioni proviene esclusivamente dalle stime della popolazione. Tra i dati di alta qualità esistenti, nessuno mostra alcun aumento del rischio di effetti non cancerosi dall’esposizione prenatale alle radiazioni al di sotto di una soglia di 50 mSv, ha concluso la consensus degli esperti.

Nel complesso, la letteratura suggerisce che l’esposizione professionale < 5 mSv sarebbe «di nessun significato pratico» in termini di danno fetale fino a 25 settimane di gravidanza, riportano gli autori. Per coloro che lavorano nel terzo trimestre, il rischio di cancro nel corso della vita per il feto è stimato in 1 su 500 per esposizione in utero a 5 mSv e in 1 su 2.500 per esposizione in utero a 1 mSv, o simile al rischio dopo radiazioni nella prima infanzia.

Per ogni gravidanza che si verifica nella popolazione generale, esiste un rischio del 4% di malformazioni congenite spontanee, che sarebbe aumentato al 4,01% nelle donne in gravidanza che lavorano in laboratorio di cateterismo cardiaco con 5 mSv di esposizione cumulativa. Allo stesso modo, il rischio generalizzato per tutte le gravidanze di un cancro infantile è dello 0,07%, che aumenta allo 0,11% con 5 mSv di esposizione alle radiazioni professionali, afferma il documento.

Altrettanto importante quanto l’esposizione durante la gravidanza è la consapevolezza dell’esposizione professionale quotidiana prima di rimanere gravide. Manzo-Silberman e colleghi incoraggiano gli operatori a misurare l’esposizione alle radiazioni prima della gravidanza al fine di stimare il probabile rischio professionale durante la gravidanza.

«Poiché il primo trimestre è quando il prodotto del concepimento è a più alto rischio di esposizione alle radiazioni e poiché la maggior parte delle donne potrebbe non sapere di essere gravide durante questo periodo, è importante praticare la sicurezza universale delle radiazioni in ogni momento» aggiungono.

Preoccupazioni che interessano anche gli uomini che vogliono avere figli

Secondo il documento, le ampie differenze riguardo a ciò che i paesi stabiliscono come soglia di esposizione alle radiazioni professionali in gravidanza rispetto a ciò che gli altri consentono e ciò che è realistico richiederanno alle società interventistiche ed elettrofisiologiche dei paesi che attualmente hanno soglie molto basse «di collaborare con le autorità del sistema sanitario nazionale per promuovere cambiamenti nella regolamentazione e abrogare le leggi sessiste che disincentivano le donne a scegliere sottospecialità interventistiche».

Un altro motivo per cui questa è una preoccupazione urgente, sottolineano Manzo-Silberman e colleghi, è che soglie inutilmente rigide possono portare a tardive dichiarazioni di gravidanza da parte delle operatrici ai loro ospedali, che possono comportare rischi inutili per il feto.

Quando le operatrici lavorano durante la gravidanza, se non hanno il vantaggio di indossare dispositivi di protezione da maternità per il laboratorio di cateterismo perché non esistono, ciò significa che «si tratta solo di trovare grembiuli adatti alla morfologia del corpo, come per qualsiasi altro operatore, ed essere sicure di essere sufficientemente coperte» sostengono Manzo-Silberman e colleghi.

La consensus degli esperti evidenzia la necessità di indumenti protettivi più leggeri «per evitare ulteriori oneri fisici sulle donne incinte e garantire che queste tute protettive siano adattabili man mano che il feto cresce».

Sebbene la questione sia principalmente di preoccupazione per le operatrici, gli autori sperano che i cardiologi interventisti e il personale maschile vedano questo documento come un promemoria della necessità di pratiche radioprotezionistiche coerenti per tutti coloro che sperano di diventare genitori, dato che l’esposizione cronica alle radiazioni professionali negli uomini è correlata a una maggiore prevalenza di basso peso alla nascita dei loro figli e a infertilità maschile.

«Fornire una migliore consapevolezza e conoscenza del monitoraggio e della protezione dalle radiazioni è vantaggioso per tutti» affermano Manzo-Silberman e colleghi. «Se durante un colloquio la questione della pianificazione familiare è stata o viene regolarmente posta a tutte le candidate donne, questa domanda deve essere cancellata – perché rientra nella sfera privata – o essere posta a tutti i candidati in modo che sia a scopo di sostegno e facilitazione e non di discriminazione».

Il gruppo di esperti ritiene che sia importante normalizzare le conversazioni sulla gravidanza in cardiologia interventistica. Un passo verso questo obiettivo è quello di indirizzare i curricula delle scuole di medicina e dissipare gli errori sui maggiori rischi correlati al fatto di lavorare durante la gravidanza, «in particolare quelli relativi all’impatto delle radiazioni sulla fertilità e sul concepimento delle donne» osservano gli autori.

Manzo-Silberman e colleghi, infine, consigliano alle istituzioni di lavorare per migliorare i loro servizi di consulenza sulle radiazioni per affrontare le preoccupazioni dei dipendenti e formarli nelle migliori pratiche che riducano al minimo l’esposizione alle stesse.

