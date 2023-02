Campionato del Mondo di Pizza 2023: ecco i vincitori

Nei giorni di gara sono stati numerosi gli ospiti d’eccezione che hanno valutato i pizzaioli professionisti in gara. L’occasione ha dato la possibilità a concorrenti e pubblico di incontrare Gabriele Bonci, Luciano Passeri, Camillo Caddeo, Andrea Bosio, Luciano Sorbillo, Paco Linus, Mike Arvblom, Mauro Alba, Elia Pompa, Francesco Marasciulo, Raffaele Di Stasio, Pasquale Chirico, Thierry Graffagnino e molti altri ancora! Le gare si sono svolte in uno spazio fieristico di 800 mq del padiglione A1 della fiera Beer&Food Attraction allestito con 10 postazioni completamente attrezzate per la preparazione delle pizze. Nella valutazione dei concorrenti sono stati impegnati più di 20 giudici ai forni e addetti ai laboratori di preparazione e 6 tavoli di giurie con oltre 70 professionisti all’assaggio, selezionati a livello internazionale, fra cui i responsabili delle maggiori catene di pizzeria in Europa quali: Fratelli La Bufala, Rossopomodoro, Menchetti, Molino, L’Artigiano, Pizzikotto, Pizzium. Le parole dell’organizzatore, Enrico Famà al termine dell’evento: “Sono stati tre giorni fantastici, devo ringraziare di cuore tutti i professionisti che hanno voluto partecipare a questo evento e che hanno voluto mettersi in gioco. Un grazie doveroso anche a chi ha partecipato per la prima volta, che si è fidato del nostro know-how per vivere la sua prima esperienza di gara. La macchina organizzativa è stata impeccabile, devo fare i complimenti a tutto il mio gruppo di lavoro, alle aziende che ci hanno seguito e supportato anche in questa avventura e al polo fieristico che ci ha ospitato, rendendo il Campionato del Mondo di Pizza un evento unico”.