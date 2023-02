”Tipo Sempre” è il nuovo singolo di Avanzi

Avanzi torna sulla scena musicale: ”TIPO SEMPRE” è il primo estratto dell’album del cantautore di Sesto San Giovanni ”DA PICCOLO VOLEVO FARE I FILM”

La musica di AVANZI ci ricorda quelle canzoni della radio che suonano bene, quelle dei ritornelli intramontabili, quelle che rimangono in testa per tanto tempo, una sorta di discografia tormentone che non va più via.

AVANZI, cantautore milanese classe 1993, dopo anni di ricerca di un sound che fosse il

personale possibile, nel 2019 inizia a pubblicare una serie di singoli frutto di tutte le

sperimentazioni passate che lo portano pian piano a costruire una fan base sempre più

solida.

Le sonorità e le tematiche dei brani sono inizialmente molto variegate, così da permettere

al cantautore di esprimersi in tutte le sue sfaccettature, di avere un feedback realistico da

parte del suo pubblico e soprattutto per poter trovare il sound che più gli appartenesse, il

tutto rimanendo però fedele al proprio stile di scrittura.

I 6 brani “Forse/Credo”, “Scarpe da ginnastica”, “Nina”, “Vertigini”, “Ciao raga” e

“Compasso” totalizzano nel giro di un anno su Spotify più di 200.000 ascolti, l’ingresso in

più di 3000 playlist di utenti privati e più di 5.000 salvataggi.

A settembre 2020, con il singolo “Uma Thurman”, l’artista trova la chiave di volta: un sound caratterizzato da riff “freschi” di chitarra elettriche in primo piano, una sezione ritmica che mischia sonorità lofi a produzioni moderne, il tutto sorretto da una struttura armonica e da liriche che oscillano in un mix di nostalgia ed ironia. Il singolo, infatti, ottiene ottimi risultati totalizzando ad oggi più di 130.000 ascolti (di cui più di 30.00 solo nei primi 30 giorni) e oltre 3000 salvataggi su Spotify solo grazie all’ingresso in playlist algoritmiche e più di 1700 playlist di utenti privati.

A maggio 2021, Avanzi rilascia quattro singoli: “PER FINTA”, “FUORI TEMPO”, “DEJAVU” e “BERLINO”, tutti inseriti in playlist editoriali Spotify (Scuola Indie) e Apple Music (NMD e Cantautori Italiani).

Avanzi vanta 15 anni di esperienze passate su palchi italiani come Rocket (Linoleum), Apollo (Spaghetti Uplugged), Carroponte e Versiliana Festival (in apertura a Gazzelle). L’artista rimane il protagonista esclusivo dei propri live, suonando ogni strumento e realizzando arrangiamenti esclusivamente tramite loop creati ed eseguiti al momento della performance.