Su Rai Movie in prima serata “Signs”: ecco la trama del film

In prima serata su Rai Movie in onda “Signs”: ecco la trama del film con Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Abigail Breslin

Per il ciclo “Strani mondi”, andrà in onda giovedì 23 febbraio alle 21.15 su Rai Movie il film “Signs”, (Usa 2002), per la regia di M. Night Shyamalan e con Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Abigail Breslin. La trama: il mistero dei cerchi del grano, negli anni un pallino di tutti gli ufologi, sarebbe in realtà una minaccia da prendere sul serio. Graham Hess, un pastore protestante e proprietario terriero in Pennsylvania, è alle prese con enormi cerchi, perfettamente ritagliati nei suoi campi di grano.

Purtroppo, non è uno scherzo: i cerchi sono segnali di una specie aliena estremamente ostile e feroce, che innesca con Hess e la sua famiglia una battaglia all’ultimo sangue. Lo stile di Shyamalan, spesso sospeso fra mistero e paradosso, si colora in questo film di una spiccata tinta horror. E quello che non manca è proprio la tensione, che dall’inizio alla fine non abbandona mai lo spettatore, grazie anche a un ottimo lavoro nella direzione di bambini e ragazzi.