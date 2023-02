Il live action di My Hero Academia arriva su Netflix

Joby Harold è lo sceneggiatore della pellicola live action My Hero Academia che arriva su Netflix dopo aver conquistato il pubblico di tutto il mondo

Arriva su Netflix l’adattamento della pellicola live action di My Hero Academia della società di produzione Legendary Entertainment e del regista/produttore esecutivo Shinsuke Sato (Alice in Borderland).

Joby Harold (Obi-Wan Kenobi, Army of the Dead) è lo sceneggiatore del film live action. My Hero Academia ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con personaggi unici che affrontano i problemi della scuola superiore in un mondo in cui l’80% della popolazione terrestre dispone di poteri straordinari chiamati “Quirk”. Per il fan dei supereroi Izuku Midoriya (alias Deku), essere nato senza un Quirk lo spinge quasi ad abbandonare il sogno di frequentare l’accademia U.A., la scuola più prestigiosa per la formazione di supereroi.

Ma dopo un incontro casuale con il leggendario All Might, Deku intraprende il percorso per diventare il supereroe più grande di tutti. Con oltre 65 milioni di copie (include le edizioni digitali) in circolazione in tutto il mondo, la serie scritta e illustrata da Kohei Horikoshi My Hero Academia continua ad affermarsi come un titolo di successo mondiale. Pubblicati all’interno della rivista Weekly Shōnen Jump di Shueisha dal 2014, sia il manga sia l’attuale serie anime di Bones Inc. e TOHO Animation sono considerati tra i migliori degli anni 2010.

Toho Co., Ltd. distribuirà il film nelle sale in Giappone.