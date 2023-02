Fedez agitato balbetta in diretta: fan del rapper preoccupati

Fan in apprensione per Fedez: agitato e irriconoscibile, balbetta in diretta. È lo stesso rapper ad ammettere la difficoltà nel parlare durante la presentazione di “Wolf”

“Non sembra lui”, “Che sta succedendo?”, “Come è agitato”, “Si vede che sta in ansia”. Questi sono solo alcuni dei commenti dei fan in apprensione per Fedez, ieri ricomparso in diretta su YouTube alla presentazione del suo nuovo podcast, “Wolf”, 18 puntate a tema finanziario. Visibilmente agitato, nel video, il rapper racconta il progetto in cui mostra il suo lato più imprenditoriale. Al centro le interviste ai professionisti del settore e ai personaggi che meglio lo raccontano sul web.

Ed è lo stesso Federico ad ammettere la piccola difficoltà nel parlare: “Spero di non balbettare come oggi– dice verso la fine della diretta- perché mi è partita una balbuzie incredibile”. In tantissimi avevano notato questo particolare sin dai primi minuti dell’intervista, scrivendo tra i commenti messaggi preoccupati.

L’ASSENZA SUI SOCIAL

Fedez, da giorni, è assente dai social. È ricomparso solo in rare occasioni promozionali o per mandare messaggi: come nel caso della storia poi cancellata e dedicata a Chiara Ferragni o dell’invettiva contro Mario Giordano. Un cambio di abitudini per l’artista, abituato a regalare quotidianamente scorci della sua vita, che risale al “Rosa Chemical gate”. Un bisogno di privacy che molti hanno collegato a una presunta crisi di coppia con Chiara Ferragni, quest’ultima avvistata da sola agli ultimi eventi mondani di Milano, così come su Instagram. I diretti interessati, però, non commentano.

LA PRIMA PUNTATA DI “WOLF”

Dopo la presentazione in diretta di “Wolf”, è stata pubblicata online la prima puntata del podcast. Nell’episodio Fedez esplora il mondo delle criptovalute e della blockchain insieme a due ospiti: Gianluigi Ballarani, professore dell’Università di Pavia e fondatore dell’innovativo corso “Digital Marketing & Crypto Strategies” e Surry, uno dei più, famosi youtuber italiani che racconta la sua personale esperienza da investitore amatoriale delle cripto.