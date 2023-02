Depressione resistente al trattamento: arriva nuova dimetiltriptamina sintetica

Depressione resistente al trattamento: nuova dimetiltriptamina sintetica intranasale prodotta da società biotech con sede nel Regno Unito in studio in fase IIA

Una società biotech con sede nel Regno Unito ha annunciato di aver avviato uno studio di fase 2a per il farmaco BPL-003 indicato nel trattamento della depressione resistente al trattamento (TRD).

Formulazione brevettata per sintomi da moderati a gravi

Secondo un comunicato rilasciato da Beckley Psytech, lo studio si svolgerà presso il King’s College Hospital e l’Hammersmith Medicines Research di Londra e cerca di esplorare gli effetti di una singola dose di BPL-003, una formulazione intranasale brevettata di 5-metossi-N, N-dimetiltriptamina sintetica (5-MeO-DMT), in combinazione con supporto psicologico, per i pazienti con sintomi di TRD da moderati a gravi che non stanno assumendo antidepressivi concomitanti.

«Condizioni come la TRD hanno un effetto devastante sulle persone in tutto il mondo, ma sono purtroppo povere di risorse quando si considerano le possibilità di trattamento» ha detto il CEO di Beckley Psytech Cosmo Mellen nel comunicato.

«Siamo orgogliosi di condurre rigorose indagini scientifiche sul potenziale terapeutico di nuovi composti psicotropi a breve durata d’azione come BPL-003 per aiutare le persone che ne hanno urgente bisogno».

Dal comunicato si apprende che il primo paziente dovrebbe essere arruolato in questo mese. Dopo la somministrazione iniziale, i partecipanti saranno seguiti per 12 settimane con valutazioni di sicurezza, farmacocinetica ed efficacia condotte in più punti durante il periodo di studio.

Presto indagato l’impiego anche del disturbo da uso di alcol

«Avendo fatto parte degli studi di fase 1 in doppio cieco di Beckley Psytech sulla 5-MeO-DMT con esiti molto positivi (buona tollerabilità, farmacocinetica predicibile ed effetti farmacodinamici di breve durata), non vediamo l’ora di valutare la sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia di BPL-003 intranasale in ulteriori studi clinici in pazienti che soffrono di DRT» ha detto James Rucker, ricercatore principale dello studio.

La società ha inoltre rivelato che un secondo studio esplorativo, volto a indagare gli effetti di una singola dose di BPL-003 insieme al supporto cognitivo comportamentale orientato all’astinenza nelle persone che soffrono di disturbo da uso di alcol, dovrebbe essere avviato all’inizio del 2023.