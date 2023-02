La nutrizione degli animali nel nuovo libro di Cinzia Ciarmatori

“La Nutrizione dei Nuovi Animali da Compagnia in ottica PNEI” è il nuovo libro di Cinzia Ciarmatori disponibile nei negozi e online

È uscito La Nutrizione dei Nuovi Animali da Compagnia in ottica PNEI edizioni Ebook ECM il nuovo libro della dottoressa Cinzia Ciarmatori per la formazione continua dei Medici Veterinari, biologi e altri professionisti della salute.

“La nutrizione degli animali con cui viviamo è un ambito della medicina veterinaria che sta suscitando grande interesse e fermento, in particolare per il cane e il gatto. -Dichiara la dottoressa Cinzia Ciarmatori– Il ruolo dell’alimentazione in ambito preventivo e terapeutico è sempre più evidente e competenze specifiche sono quanto mai necessarie”.

In questo volume la nutrizione dei Piccoli mammiferi, degli Uccelli, dei Rettili e degli Anfibi più comunemente ospitati in ambito domestico è trattata da ogni punto di vista. La Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia (PNEI) è la lente attraverso cui guardare, per comprendere non solo come nutrire, ma anche quando e come, nel rispetto di ogni individuo ma senza dimenticare il sistema famiglia nel quale è inserito.

“Per i Nuovi Animali da Compagnia, dai Piccoli mammiferi come il coniglio, agli Uccelli, dai Rettili agli Anfibi -continua Ciarmatori– la nutrizione non adeguata è ancora oggi riconosciuta come causa primaria o concausa di molte patologie. Proprio per questo i medici veterinari che si occupano in via preferenziale di animali non convenzionali, ma anche chi si occupa di nutrizione, possono aver bisogno di una guida su un argomento così importante eppure non ancora del tutto esplorato”.

Un volume dal taglio pratico, consultabile in qualsiasi momento e su ogni dispositivo, per approfondire un argomento di grande attualità e applicabile fin da subito alla propria pratica quotidiana. Un libro pensato per tutti i professionisti della salute animale, per assisterli al meglio nel nutrire i loro pazienti meno convenzionali!”

Un Ebook con 10 crediti ECM per la formazione continua dei Medici veterinari, ma anche Biologi e altri professionisti della salute animale. Ideale per tutti coloro che abbiano voglia di approfondire il tema della nutrizione di specie diverse dal cane e dal gatto.

