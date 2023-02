Intolleranze alimentari: Daphne Lab porta in Spagna la cultura dei BioMetaTest

Intolleranze alimentari: Daphne Lab festeggia i quattro anni di partnership con NATUROTECA ARAGONESA per promuovere in Spagna la cultura dei BioMetaTest

L’eccellenza italiana nel settore dei test per le intolleranze alimentari festeggia i primi quattro anni nel mercato spagnolo, grazie alla collaborazione con NATUROTECA ARAGONESA. In questo periodo, NATUROTECA ARAGONESA si è impegnata attivamente in azioni di marketing e comunicazione rivolte a erboristerie, naturopati, nutrizionisti e professionisti della medicina naturale per promuovere ed espandere la consapevolezza e il corretto approccio al delicato tema delle Intolleranze Nutrizionali, dei Mineralogrammi e dei test rivolti alla diagnosi delle disbiosi intestinali.

Grazie a queste attività NATUROTECA ARAGONESA ha affiliato più di 30 rivenditori in tutta la Spagna, ai cui clienti offre servizi di assistenza e consulenza nutrizionale.

In particolar modo NATUROTECA ARAGONESA si è impegnata a spiegare le differenze tra i test rivolti all’individuazione delle allergie e le molte altre diverse tipologie di test non specifici dedicati alle intolleranze nutrizionali. Un anniversario importante per la promozione di questi rivoluzionari test dedicati all’indagine sulle intolleranze alimentari che si basano su un brevetto unico a livello mondiale, sviluppato dai laboratori Daphne Lab da oltre 15 anni.

Si tratta di un sistema di indagine in biospettrofotometria di campioni di tessuto umano e veterinario per l’analisi delle percentuali complesse delle cosiddette intolleranze alimentari biofisiche, chiamate anche intolleranze nutrizionali. Grazie ai BioMetaTest™ di Daphne Lab®, oggi è possibile indagare ogni tipo di intolleranza e tendenza alle malattie di tal genere, solo attraverso l’analisi del capello o di altro tessuto corporeo, senza che i pazienti debbano recarsi presso un laboratorio. Tutte le fasi di analisi, infatti, avvengono a distanza, per corrispondenza, con continua assistenza e consulenza anche sul trattamento da seguire per affrontare l’eventuale patologia. In questo modo è possibile con facilità e rapidità scoprire le proprie intolleranze alimentari, tenere sotto controllo la propria dieta e tenersi in forma. Una metodologia innovativa, nata in Italia, che adesso è presente in oltre 2.000 Daphne Point in tutto il mondo.

Per saperne di più: https://www.daphnelab.com