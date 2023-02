“Hanging Hearts”: Massimo Paracchini espone a Vercelli

Massimo Paracchini torna ad esporre nuovamente in vetrina con una mostra intitolata “Hanging Hearts” da “Rosso Smeraldo Arte” di Gloria Gallarati a Vercelli

Dopo le recenti video esposizioni a Palma di Maiorca e a Miami e la mostra personale organizzata dalla galleria Nelson cornici che ora ha chiuso i battenti, Massimo Paracchini torna ad esporre nuovamente in vetrina con una mostra intitolata “Hanging Hearts” da “Rosso Smeraldo Arte” (Arte, giochi e creatività) di Gloria Gallarati a Vercelli, in via Fratelli Bandiera n.18, alcune opere a forma di cuore sul tema dell’amore per il periodo di Carnevale e di San Valentino e che rispecchiano perfettamente la ricerca attuale dell’artista sulla tridimensionalità. Un tema che ritorna spesso nell’indagine artistica di Paracchini, quello del cuore, che diventa uno dei soggetti preferiti per la sua forma addolcita e curvilinea; ed è proprio da qui che l’artista, in uno stato di trance psichedelica indotta da un tetracromatismo trascendentale, vuole ripartire, proprio da quel cuore, dalla sua energia psichica profonda e dal suo atomo – vortice interiore, generatore di sempre nuove forme e colori, dalle sue torsioni dinamiche, generate da questo punto centrale, dal suo eterno movimento rotatorio in rapida espansione evolutiva, da cui nascono tutte le emozioni e sensazioni che proviamo, tutte le forme e i differenti colori del mondo in perfetta “syncromia” che esprimiamo con una “kromoenergia” senza pari in una visione quasi sciamanica totalmente fuori dai limiti di spazio e tempo con il perenne coraggio di mettere tra parentesi l’esistenza intera del mondo empirico, arcadico-euclideo, per passare dall’ io al sé, per cogliere tutto il mondo interiore, inconscio, informale e astratto della propria psiche infinita .

Commento alle opere esposte:

Cuori appesi e sospesi, aperti e liberi nel vuoto informe, pronti a spiccare il volo sempre verso nuove mete, verso l’ignoto, cuori in continua espansione, origini del kaos, dei differenti colori in perfetta synkromia e delle loro infinite vibrazioni cosmiche, cuori frementi di vita, pulsanti d’amore e di energia psichica profonda, dal cui atomo-vortice centrale e primordiale, dal suo eterno movimento rotatorio e dalle sue infinite torsioni dinamiche si generano sempre nuove emozioni e sensazioni travolgenti che nutriranno perennemente l’anima dell’artista in psykotrance e la sua eterna e insaziabile ricerca trascendentale.

In ogni opera viva c’è una vera e continua tensione tra kaos e cosmo, tra la creazione e la distruzione, ma tutto è magicamente cristallizzato e fermato per sempre dalla psiche in estasi dell’artista che sa cogliere il punto fermo dell’equilibrio e trasformarlo in visione trascendentale.

Heart Vortex in Kromoexplosion, puri flussi di energia cosmica da cui tutto ha avuto origine attraverso un movimento rotatorio che nasce dalle torsioni dinamiche generate da un punto centrale, quando dal Kaos del Free Sprinkling Overflowing e Sparkling si darà vita alla nuova forma astratta, curvilinea e in eterno movimento evolutivo.

Ogni artista, in uno stato di psykotrance assoluta, deve ogni volta avere il coraggio di mettere tra parentesi l’esistenza intera del mondo empirico, deve passare dall’io al sé, per poter cogliere in tutta libertà il suo mondo interiore e inconscio, informale e astratto, da cui tutto ha avuto inizio in una vera kromoexplosion di emozioni e di sensazioni travolgenti che si materializzano nel magma assoluto delle forme e dei colori plasmati dal vortice energetico della sua mente infinita.

Vortex in Kromoexplosion capaci di espandersi all’improvviso, genesi dell’infinito, origine del kaos, della vita, dei differenti colori in perfetta synkromia e delle loro infinite vibrazioni cosmiche, dei diversi puri flussi di energia cromatica, vortex da cui tutto ha avuto inizio, attraverso il movimento rotatorio che nasce dalle torsioni dinamiche, generate da un atomo primordiale, infinitesimale, da cui prendono vita tante e infinite sfumature dell’esistenza e del mondo percepite dall’artista visionario, dalla sua energia psichica profonda, in eterna psykotrance attiva, cioè in uno stato di estasi assoluta del pensiero e dell’anima, che sa cogliere ogni volta tutta la complessità del tetracromatismo psykedelico trascendentale dell’Universo caotico, vibrante, multiforme, in grado di trasmettere sempre tutte le differenti sensazioni tattili e visive.

Dal cuore profondo si origina tutto, dal suo immenso vortice d’amore in kromoexplosion nascono nuove forme e colori; in uno stato di psicotrance assoluta l’artista immagina e realizza, attraverso un Free Sprinkling istintivo, un nuovo Universo, concepito a partire da un microcosmo in grado di espandersi all’improvviso e che tutto travolge come un uragano senza pari di kromosensazioni e di emozioni, mai contenuto, e che genererà altri vortici d’amore in crescita all’infinito.

Tutto è frutto di un equilibrio tra il Cosmo ordinato e il Kaos primigenio da cui tutto ha avuto inizio, cioè fondamentalmente da un’armonia raggiunta tra due forze contrapposte, complementari, ma sempre in tensione che generano eternamente la forma dinamica, astratta, costantemente trasfigurata dai movimenti vorticosi iperellittici dell’Universo intero.

E’ fondamentale per l’artista acquisire una capacità di vedere oltre la realtà mitica arcadico-euclidea e di cogliere la luce nella sua completa pienezza e forza, in lunghezze d’onda differenti, per trasfigurare ogni nuova immagine in visione iperellittica e iperdimensionale attraverso un tetrachromatismo trascendentale che gli permetterà di percepire così un’infinità di sfumature e di colori, amplificando in modo profondo la sua capacità e forza di trasfigurare il mondo e l’Universo intero per trascenderlo.

In ogni opera sussiste una vera collisione tra forze ed energie istintuali e inconsce, rappresentate dalla geometria iperellittica e iperdimensionale in kromoexpansion, e ragione espressa attraverso la classica figurazione geometrica rinascimentale arcadico- euclidea, puntualmente trasfigurata dal Free Sprinkling Overflowing e Sparkling che porterà ogni nuova visione cosmica e trascendentale al kaos primordiale da cui tutto ha avuto origine.

E’ necessaria una ri-genesi della forma e del colore da parte dell’artista in Kromotrance attraverso una transfigurazione raggiunta tramite il Free Sprinkling Overflowing e Sparkling su uno dei tanti mondi possibili, nato dalla fluente e vibrante onda iperdimensionale che ha dato vita al Vortex, origine di tutto, generatore di nuove forme, di movimenti e di volumi in kromoexplosion.

Da “Eidetica Trascendentale dell’arte” di Massimo Paracchini.