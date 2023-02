Fibrodisplasia ossificante progressiva: FDA rimanda palovarotene

L’Fda ha rifiutato di approvare la domanda di commercializzazione di palovarotene per il trattamento di pazienti affetti da fibrodisplasia ossificante progressiva

L’Fda ha rifiutato di approvare la domanda di commercializzazione di palovarotene per il trattamento di pazienti affetti da fibrodisplasia ossificante progressiva (FOP). Secondo Ipsen, la lettera di risposta completa deriva da una recente richiesta della Fda di ulteriori informazioni sui dati degli studi clinici sul palovarotene, anche se ha dichiarato che non è necessario fornire dati sull’efficacia o sulla sicurezza “al di là degli studi esistenti”.

Ipsen ha dichiarato che prevede di rispondere alla richiesta nel primo trimestre del 2023, con un ciclo di revisione della Fda previsto di sei mesi. “Sebbene questo allunghi i tempi di revisione del palovarotene, continuiamo a lavorare con la Fda per fornire le informazioni richieste e riteniamo che il palovarotene sperimentale abbia il potenziale per essere un trattamento innovativo per ridurre la formazione di nuovo osso anormale e rallentare la progressione della FOP”, ha dichiarato Howard Mayer, responsabile della ricerca e sviluppo di Ipsen.

L’azienda ha ritirato la domanda per palovarotene verso la metà del 2021, dopo che il feedback della Fda aveva suggerito che per completare il processo di revisione sarebbero state necessarie ulteriori analisi del programma di Fase III MOVE e FOP. Ipsen ha ripresentato la domanda nel giugno 2022 e le è stata assegnata una revisione prioritaria.

Secondo gli analisti di Barclays, l’ultimo ritardo nell’approvazione del palovarotene, che inizialmente era prevista per la metà del 2020, suggerisce che la decisione della Fda potrebbe ora slittare al terzo o quarto trimestre del 2023.

La domanda di commercializzazione per il palovarotene è stata depositata anche in Europa nel 2021, e Barclays ritiene che il parere del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’UE arriverà ora nel primo trimestre del 2023, nell’ipotesi che la richiesta di informazioni della Fda non abbia alcun impatto.

Ipsen ha ottenuto il palovarotene, noto anche come PVO-1A-301, attraverso l’acquisto di Clementia Pharmaceuticals nel 2019 per un pagamento anticipato in contanti di circa 1 miliardo di dollari.

Palovarotene

Palovarotene è un medicinale sperimentale che appartiene a un gruppo di composti chiamati retinoidi. Nello specifico, viene classificato come agonista selettivo del recettore gamma dell’acido retinoico (retinoic acid receptor gamma, RARγ). Palovarotene è disponibile in una formulazione orale da assumere una volta al giorno.

Ricerche condotte su un modello murino di osteocondromi multipli avevano mostrato che palovarotene inibisce significativamente la formazione di nuovi osteocondromi riducendo la trasmissione di segnali nel pathway della proteina morfogenetica ossea (bone morphogenetic protein, BMP) in cellule precursori dell’osso.

La fibrodisplasia ossificante progressiva (FOP)

La FOP è una malattia genetica rara gravemente debilitante, caratterizzata da ossificazione eterotopica progressiva o trasformazione anomala del muscolo, dei legamenti e dei tendini in osso. L’ossificazione eterotopica può essere spontanea o associata a episodi dolorosi di riacutizzazione della malattia normalmente sollecitati da un danno dei tessuti molli.

Con il progredire della malattia, l’ossificazione eterotopica blocca gradualmente le articolazioni, causando disabilità grave e perdita della mobilità, compromissione della funzione respiratoria e aumento del rischio di morte precoce. La FOP è causata da una mutazione nel gene per ALK2, noto come ACVR1, che determina un’attivazione inappropriata del segnale di morfogenesi dell’osso.