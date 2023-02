Con gli Uffizi, ponte culturale tra Italia e Uzbekistan

Uffizi, ponte culturale tra Italia e Uzbekistan: firmato accordo di collaborazione internazionale che rafforza il dialogo tra i due Paesi

Il protocollo prevede la nascita di una profonda collaborazione fra la Fondazione ACDF e le Gallerie degli Uffizi volta rafforzare il dialogo e la conoscenza tra le due istituzioni e le rispettive culture, attraverso la condivisione di esperienze e strategie future. L’accordo, promosso dall’Ambasciatore d’Italia a Tashkent Agostino Pinna, viene firmato dal Direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt e dalla Direttrice della Fondazione ACDF Gayane Umerova.

Questo accordo è un esemplare caso di collaborazione fra due istituzioni internazionali nel quadro della promozione e valorizzazione del proprio patrimonio.

Le due istituzioni si scambieranno informazioni, studi, pubblicazioni, faciliteranno prestiti e scambi e si confronteranno sulle reciproche esperienze di gestione museale, collaboreranno nei settori della formazione e nella progettazione di mostre sia in Uzbekistan che a Firenze a partire dal 2024.

L’accordo è stato firmato in occasione della visita del Direttore delle Gallerie degli Uffizi in Uzbekistan, con incontri con le più importanti istituzioni culturali della scena uzbeka, non solo nella città di Tashkent ma anche a Samarcanda, Nukus e Bukhara.

L’Ambasciatore italiano a Tashkent Agostino Pinna commenta: “La visita del Direttore delle Gallerie degli Uffizi in Uzbekistan è un evento di grande rilevo per le nostre relazioni culturali con Tashkent. Apre un nuovo e più intenso capitolo di cooperazione museale, una sfera che consoliderà il crescente Partenariato tra due Paesi antichi e ricchi di storia”.

Il Direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt aggiunge: “Le tradizioni millenarie dell’Uzbekistan, oggi come ieri paese strategico al crocevia della Via della Seta, formano una base solida per gli scambi culturali e la cooperazione internazionale con Le Gallerie degli Uffizi. A settembre sul nostro sito web abbiamo lanciato una serie di videostorie in lingua uzbeka sui capolavori del museo. Ora renderemo noti in Italia i tesori dell’Uzbekistan, nel contempo promovendo le conoscenze sull’arte italiana in questo glorioso nodo geografico, in cui l’Oriente e l’Occidente si incontrano”.