Mamud Band torna con l’album “The Monkey Tapes”

I MAMUD BAND sono finalmente pronti a tornare sulle scene presentando la nuova formazione in sestetto con l’album “The Monkey Tapes”, in uscita per Garrincha GoGo in collaborazione con JazzMi il 7 ottobre.

Ensemble afrofunk con più di 25 anni di attività, il gruppo è noto nel panorama italiano ed internazionale per l’intensità delle sue performance live e per l’originalità delle sue composizioni, oltre a vantare numerose importanti collaborazioni artistiche con musicisti del calibro di Lester Bowie o Tony Allen, solo per citarne alcuni.

Questo nuovo lavoro discografico si contraddistingue per un sound sempre più sfaccettato e ricco di contaminazioni, tra ritmiche funk roots e groove hip hop, dove tutti gli strumenti sono filtrati da un massiccio uso di elettronica, che permette di creare tessuti armonici e melodici originali ed inaspettati. Ad anticiparlo, tre singoli che hanno ottenuto un grande successo di ascolti: “Clav Funk”, “Equalization” e “Kaamal + Organ”.

Con “The Monkey Tapes”, i Mamud Band confermano ancora una volta la loro sapiente abilità nel fondere percussioni etniche e musica elettronica, grazie ad un continuo desiderio di innovazione che si regge su un instabile equilibrio tra passione per il suono vintage e apertura alla modernità