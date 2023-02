La premier Meloni in visita a Kiev: “Siamo con il popolo che lotta per la libertà”

La visita di Meloni in Ucraina: “Necessario essere qui, siamo con il popolo che lotta per la libertà”. La premier è arrivata in treno a Kiev dalla Polonia e incontrerà Zelensky

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata questa mattina in treno a Kiev, dopo la visita di ieri in Polonia. Ad accogliere la premier italiana, alla stazione centrale della capitale ucraina, il viceministro degli Esteri ucraino, Yevhen Perebyinis .”Siamo qui per ribadire la posizione del Governo. È un onore per me essere qui”, ha detto Meloni. In programma anche un incontro con il presidente Volodymyr Zelensky.

“Credo che fosse giusto e necessario esserci per ribadire la posizione del Governo italiano e per rendersi conto anche personalmente di quel che serve a un popolo che si batte per la sua libertà. Oltre a portare la solidarietà e la presenza è sempre diverso vederlo con i propri occhi” e questo, ha sottolineato la presidente del Consiglio, “penso che possa aiutare anche gli italiani a capire meglio“.