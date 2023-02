La caffeina contrasta la caduta dei capelli negli uomini

Presentati per la prima volta i risultati di due recenti studi che dimostrano l’efficacia della caffeina per contrastare la caduta dei capelli negli uomini

L’alopecia androgenetica (AGA) è la forma più comune di perdita di capelli che consiste in una caratteristica stempiatura frontale negli uomini e in un diradamento diffuso dei capelli nelle donne, con ritenzione della linea frontale, e può avere un impatto sulla qualità della vita dell’individuo.

Recenti studi sugli uomini hanno dimostrato che la caffeina, un alcaloide xantinico con molteplici effetti sulla fisiologia umana, è in grado di contrastare la caduta dei capelli grazie a diversi meccanismi d’azione. La sua penetrazione attraverso la barriera cutanea la rende un composto eccellente per l’applicazione topica.

“In occasione del 13° Congresso Nazionale AIDECO, vengono presentati per la prima volta i risultati di due studi monocentrici, randomizzati, controllati con placebo, in doppio cieco, a gruppi paralleli, in vivo, con il trattamento combinato che ha coinvolto due gruppi di uomini sani con perdita di capelli di tipo maschile o diradamento dei capelli” spiega il Prof. Leonardo Celleno, dermatologo e presidente AIDECO.

Il primo studio si basa sull’utilizzo di una lozione tonica a base di caffeina con 2 mg/ml di caffeina e 5 mg/ml di sodio dimetilglicinato, mentre il secondo studio sull’impiego di uno shampoo a base di caffeina 10 mg/ml e 10 mg/ml di sodio dimetilglicinato. Entrambi gli studi hanno dato risultati molto positivi in termini di resistenza alla trazione valutata con il pull-test, numero e densità dei peli e altri elementi valutati con il fototricogramma, come l’aumento dei peli in fase anagen e la diminuzione di quelli in fase telogen. La valutazione dermatologica sulla forza dei capelli e sulla progressione della calvizie ha confermato i risultati strumentali, e l’autovalutazione dei soggetti coinvolti ha mostrato una buona soddisfazione per i risultati ottenuti, sia con la lozione che con lo shampoo contenenti la combinazione attiva. Le proprietà cosmetiche dei due prodotti testati e la tollerabilità sono state valutate molto positivamente in entrambi gli studi.