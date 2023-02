Emofilia B: terapia genica Pfizer riduce emorragie in fase III

La terapia genica per l’emofilia B di Pfizer (fidanacogene elaparvovec) ha dato ottimi risultati in uno studio di Fase III, riducendo nettamente il tasso di emorragie

La terapia genica per l’emofilia B di Pfizer (fidanacogene elaparvovec) ha dato ottimi risultati in uno studio di Fase III, riducendo nettamente il tasso di emorragie nei pazienti e diminuendo drasticamente la loro dipendenza dalle costose iniezioni di Fattore IX che costituiscono l’attuale standard di cura.

L’azienda ha dichiarato che intende discutere i dati con le autorità regolatorie all’inizio del prossimo anno e, se la Fda dovesse approvare il trattamento, potrebbe rappresentare una sfida per la terapia genica Hemgenix di CSL Behring, approvata il 22 novembre.

Dati clinici convincenti

Lo studio BENEGENE-2 ha raggiunto l’endpoint primario di non inferiorità e superiorità nel tasso di sanguinamento annualizzato (ABR) dei sanguinamenti totali dopo l’infusione di fidanacogene elaparvovec rispetto al regime di profilassi con Fattore IX (FIX), somministrato come parte delle cure abituali. I risultati hanno dimostrato la superiorità con un ABR medio per tutti i sanguinamenti di 1,3 per i 12 mesi dalla 12a al 15° mese rispetto a un ABR di 4,43 durante il periodo di lead-in pre-trattamento di almeno sei mesi, con una riduzione del 71% dell’ABR (p<0,0001) dopo una singola dose di 5e11 vg/kg di fidanacogene elaparvovec.

I principali endpoint secondari hanno dimostrato una riduzione del 78% dell’ABR trattato (p=0,0001) e una riduzione del 92% della velocità di infusione annualizzata (p<0,0001). L’attività media del FIX era del 27% a 15 mesi con il test SynthASil a uno stadio e del 25% a 24 mesi. La FIX:C media allo stato stazionario era significativamente superiore alla soglia prestabilita del 5% (p<0,0001).

Fidanacogene elaparvovec è stato generalmente ben tollerato, con un profilo di sicurezza coerente con i risultati della Fase 1/2. In sette pazienti (16%) sono stati segnalati quattordici eventi avversi gravi (SAE), due dei quali sono stati considerati correlati al trattamento: un’emorragia dell’ulcera duodenale verificatasi in concomitanza con l’uso di corticosteroidi e un innalzamento immunomediato dei livelli di aminotransferasi epatiche. Non sono stati segnalati decessi, SAE associati a reazioni all’infusione, eventi trombotici o inibitori di FIX.

La terapia genica di Pfizer

Nel 2014, l’azienda americana aveva ottenuto da Spark Therapeutics la licenza per fidanacogene elaparvovec. Successivamente Spark fu acquistata da Roche per 4,8 miliardi di dollari. Gli accordi siglati a suo tempo fanno si che Pfizer gestirà il farmaco attraverso il processo normativo e commerciale.

A sua volta, CSL ha acquisito Hemgenix attraverso un accordo con UniQure, pagando alla biotecnologia 450 milioni di dollari in anticipo e pagamenti di milestone e royalty.

Fidanacogene elaparvovec è un nuovo vettore sperimentale che contiene un capside (guscio proteico) di virus adeno-associato (AAV) bioingegnerizzato e un gene FIX della coagulazione umana ad alta attività. L’obiettivo di questa terapia genica per le persone affette da emofilia B, una volta trattate, è che siano in grado di produrre FIX attraverso questo trattamento una tantum, invece di dover ricevere regolarmente FIX esogeno.

Nello studio di Fase 3 i cui dati sono appena stati resi noti, i partecipanti idonei (n=45) hanno completato almeno sei mesi di terapia di profilassi FIX esogena di routine durante lo studio lead-in (NCT03587116) e hanno poi ricevuto una dose endovenosa di fidanacogene elaparvovec alla dose di 5e11 vg/kg. I partecipanti allo studio BENEGENE-2 sono stati sottoposti a screening con un test convalidato progettato per identificare gli individui che risultano negativi agli anticorpi neutralizzanti il vettore della terapia genica. I partecipanti allo studio clinico saranno valutati nell’ambito di uno studio a lungo termine della durata di 15 anni.

Il confronto (indiretto ) con CSL

I dati di Fase III di Pfizer, condivisi in un comunicato stampa, hanno mostrato che tre mesi dopo l’infusione una tantum di fidanacogene elaparvovec, i pazienti hanno avuto in media 1,3 emorragie nel corso dell’anno successivo, il 71% in meno rispetto al tasso di emorragie che avevano prima di ricevere il trattamento.

Questo dato è paragonabile a 1,9 sanguinamenti dal settimo al diciottesimo mese in uno studio utilizzato per approvare la terapia genica di CSL, anche se CSL ha condiviso dati che dimostrano che quel numero è sceso a 1,51 sanguinamenti quando sono stati raccolti altri sei mesi di dati.

I risultati dello studio di Pfizer su 45 pazienti sono stati statisticamente significativi, con un valore di p inferiore a 0,0001. La casa farmaceutica newyorkese ha dichiarato che condividerà ulteriori dettagli in occasione di una conferenza scientifica che si terrà il prossimo anno.

Il problema dei costi delle terapie geniche

L’emofilia B è una malattia genetica e i pazienti affetti dal disturbo non producono abbastanza fattore IX, una proteina che aiuta il sangue a coagulare. Senza la proteina, quelle che sarebbero lesioni di routine possono diventare mortali. I pazienti di solito devono ricevere un trattamento a vita con il fattore IX, che può costare centinaia di migliaia di dollari all’anno. Secondo la National Hemophilia Foundation, negli Stati Uniti soffrono circa 30mila persone della malattia.

Hemgenix, la terapia genica di CSL, non solo è stata la prima terapia genica in assoluto per la malattia, ma ha anche stabilito un prezzo record: 3,5 milioni di dollari per un ciclo di trattamento. L’azienda sostiene che tale costo risulta conveniente rispetto ai 15-20 milioni di dollari che, secondo alcune stime, possono costare i trattamenti e le cure di questi pazienti nell’arco di tutta la vita dei pazienti.

Pfizer ha rifiutato di dire esattamente quale sarà il prezzo della sua terapia, se verrà approvata. Il costo sarà “guidato dai benefici generati per i pazienti, i sistemi sanitari e la società”, ha dichiarato l’azienda. Pfizer ha dichiarato che il farmaco “ha il potenziale per cambiare il decorso di una malattia e per ridurre il carico del paziente e della famiglia e i costi a lungo termine”.