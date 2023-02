Dalle console al cloud gaming: così si è trasformato il mondo dei videogiochi

Il settore del gaming sta vivendo un processo di sviluppo in grandissima evoluzione, tanto che le novità messe in atto e presentate dalle software house stanno scuotendo il mercato e stanno aumentando sempre di più il tasso d’interesse che si respira attorno a questa realtà. Un discorso molto simile, non tanto lontano da quello che abbiamo appena fatto per il gaming, riguarda il mondo delle sale virtuali con giochi di carte. La realtà del gioco al tavolo verde, infatti, è cresciuta sempre di più nel corso di questi ultimi anni con offerte e novità messe a disposizione degli utenti, come ad esempio le slot realizzate da Isofbet . Tuttavia, soprattutto nell’ultimo biennio, sono emerse tante altre attività che competono quasi alla pari delle slot machine attorno alle quali si muovono somme di denaro piuttosto ingenti.

Tornando al mondo del gaming, occorre sottolineare il fatto che l’Italia sta facendo dei passi da gigante negli ultimi tempi per stare al passo con le altre grandi realtà europee e mondiali. Infatti, a tal proposito, a livello di digitalizzazione il nostro paese, pur avendo fatto dei passi in avanti, è ancora indietro rispetto ad altre realtà internazionali. Aver investito tanto sulla modalità multiplayer ha certamente aiutato, perché ha permesso ai videogiocatori di rendere il videogioco anche una preziosissima possibilità di socializzare con persone provenienti da ogni parte del mondo. Grazie a questa modalità, infatti, presente e disponibile sui nostri schermi e sui nostri dispositivi da svariati anni, i giocatori hanno l’opportunità di collegarsi contemporaneamente da remoto e di sfidarsi gli uni con gli altri.

Ad oggi i dispositivi sui quali è possibile giocare sono veramente tanti, tra console, PC e smartphone. Tuttavia, l’ultima frontiera del gaming è sicuramente quella legata al cloud gaming , che in questi ultimi tempi sta ottenendo un riscontro non indifferente. Il cloud gaming, detto in parole povere, non è altro che la possibilità da parte dei giocatori di caricare i propri videogiochi su una piattaforma sulla quale è possibile giocare a questi ultimi da remoto. In questo senso, una delle prime software house, se non la prima, ad essersi mossa in questa direzione è stata la Nintendo, che con la creazione della propria piattaforma Switch ha permesso a tutti i suoi utenti di caricarvi una serie di giochi scaricabili online. Questi tipi di iniziative hanno permesso al nostro paese di registrare dei numeri incredibili per quanto concerne l’hardware, a tal proposito, infatti, si parla addirittura di un incremento del fatturato del 12%, il quale corrisponde ad una cifra che tocca quota 443 milioni di euro.

L’enorme vantaggio dei giochi streaming e correlati quindi alla realtà del cloud gaming è quello di poterli adattare a qualsiasi tipo di dispositivo, a partire dai PC, passando per le console e fino ad arrivare agli smartphone. In questo senso, infatti, le software house non hanno alcuna intenzione di perdere ulteriormente tempo e hanno già iniziato ad investire il proprio denaro in progetti di questo tipo. Ovviamente, con il fatto che si tratta di una piattaforma che non richiede alcun tipo di supporto fisico, è necessario disporre di un’ottima connessione internet.