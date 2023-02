Camilla Filippi all’Off Off con “Non esistono piccole donne”

L’OFF/OFF Theatre accoglie lo spettacolo “Non esistono piccole donne”, una produzione di LVF e Teatro Manini, tratta dal testo di Johannes Bückler con Camilla Filippi

Da mercoledì 21 a domenica 26 febbraio, l’OFF/OFF Theatre accoglie lo spettacolo “Non esistono piccole donne”, una produzione di LVF e Teatro Manini, tratta dal testo di Johannes Bückler (People Editore), che vede interprete in scena l’attrice Camilla Filippi, con la voce fuori campo di Francesco Montanari, per la regia di Susy Laude.

«Quante donne non hanno visto riconosciuto il proprio lavoro, o peggio, sono state dimenticate?», da questa domanda muove Non esistono piccole donne, seconda raccolta delle ormai celeberrime storie di Johannes Bückler che, uscita per i tipi di People nel novembre 2020, è stata uno dei grandi successi del Natale appena trascorso. Una Spoon River, fatta di storie originali di donne che hanno segnato il proprio tempo, a volte da eroine, altre da vittime, quasi sempre accantonate nella memoria comune per lasciar posto agli uomini. Storie dedicate al protagonismo delle donne, narrate come sempre in prima persona, quasi che Bückler assumesse la loro identità, raccontando. Dopo il fortunato passaggio dall’immaterialità di Twitter alla carta stampata, è giunto il momento di portarle sui palcoscenici teatrali. Da Franca Viola a Mary Ann Bevan, dal diavolo in gonnella Alfonsa Morini Strada a Savina Ruper­.

A dar loro nuova vita sarà uno dei volti più noti della Tv e del cinema italiano, Camilla Filippi, che insieme alla regista Susy Laude ha scelto sei tra queste donne. Un monologo che ci restituisce l’autentico valore del testo, in sei storie. Al termine di questo viaggio nel protagonismo femminile, il pubblico sarà commosso, divertito, ispirato, portando a casa una nuova consapevolezza di come anche le “piccole” storie possano avere un enorme significato.

