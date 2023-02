Al via la Milano Fashion Week: 165 appuntamenti dedicati alla moda A/I

Torna la “Milano Fashion Week” dal 21 al 27 febbraio con un programma di 165 gli appuntamenti dedicati alle collezioni donna per l’autunno-inverno 2023/2024

Dopo un 2022 che ha visto il comparto moda crescere nei ricavi per oltre il 18%, c’è grande attesa per la “Milano Fashion Week” che la Camera Nazionale della Moda Italiana ha messo in calendario dal 21 al 27 febbraio con un programma di 165 gli appuntamenti dedicati alle collezioni donna per l’autunno-inverno 2023/2024.

Le sfilate fisiche saranno 54 sfilate fisiche e 5 quelle digitali, tutte trasmesse in live-streaming sul canale web della CNMI. Numerosi gli esordi milanesi che Carlo Capasa, presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana, ha voluto sottolineare: Add, Boyy, Lara Chamandi, Maison Laponte, Mantù, Max&Co with Anna Dello Russo, Pianegonda, Spaccio Alta Maglieria, Viviers, Weekend Max Mara with Kate Phelan, Wolford, Yali e Zineb Hazim & Karim Daoudi.

La serie degli appuntamenti chiave della prossima fashion week include, la sera del giorno 26 che chiude il calendario fisico, il red carpet e l’anteprima del film “Milano: the Inside Story of Italian Fashion”, all’Odeon Space Theatre, diretto da Emmy John Maggio e prodotto da Alan Friedman, che si è occupato anche della sceneggiatura con il produttore esecutivo Giuseppe Pedersoli.

In attesa dell’arrivo dei buyer internazionali, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ice Agenzia, Cnmi ha annunciato la nuova sede del Fashion Hub. Si tratta di Palazzo Giureconsulti, dove si svolgerà una serie di iniziative legate alla promozione di brand e creativi emergenti e per incontrare gli addetti ai lavori della moda.

Terminata la settimana della moda, gli impegni di Camera Moda proseguono con la presentazione, il 28 marzo, della prima edizione dell’evento “Changemakers in luxury fashion”, organizzato con il fashion e-commerce tedesco Zalando, per celebrare chi si sta adoperando per apportare un cambiamento positivo nell’industria della moda.

Il 4 aprile si svolgerà invece il workshop, tenuto da Launchmetrics, dal titolo “Moda & Sostenibilità: Industry Insights Breakfast”.