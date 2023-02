Silvia Vecchini protagonista di due appuntamenti con Voce verso

Silvia Vecchini protagonista di Voce verso tra Assisi e Catania. La scrittrice parlerà della poesia come luogo ospitale dove accogliere voci e visioni differenti

Silvia Vecchini protagonista dei due appuntamenti online in programma per Voce verso, progetto didattico promosso dall’associazione Birba tra Assisi e Catania fino al prossimo 30 giugno e realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura.

Lunedì 20 e martedì 21 febbraio alle 17 a prendere il via sarà “La poesia è una tenda”, incontro in streaming con la scrittrice e poetessa sulla presenza della poesia dentro e fuori la scuola e come farne esperienza con bambini e ragazzi, passando dalla scrittura attraverso il racconto di chi scrive poesia per ragazzi e insieme ai ragazzi.

La poesia come spazio intimo e segreto, la poesia come incontro aperto alla sorpresa, la poesia come luogo ospitale dove accogliere voci e visioni differenti.

La poesia può aiutare ad avere più fiducia nella propria voce, accedere a pensieri e idee mettendo in circolo nuova energia insieme a uno sguardo avventuroso e creativo. Per questo è importante portarla a scuola più spesso e con desiderio sempre rinnovato.

Un momento di formazione che è anche il racconto di chi scrive poesia per ragazzi e insieme ai ragazzi.

Prossimi appuntamenti il 13 e il 20 marzo con Anna Li Pera, insegnante di scuola primaria e formatrice.

Tutti i dettagli, modalità di iscrizione e il programma completo degli eventi tra Umbria e Sicilia sul sito www.voceverso.it

Hashtag ufficiale #iostoconbirba