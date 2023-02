Il mistero di Angela Celentano: attesa per il Dna di una ragazza sudamericana

Attesa per i risultati del Dna prelevato dalla ragazza sudamericana che potrebbe essere Angela Celentano, scomparsa a 3 anni mentre era in gita con la famiglia sul Monte Faito

Quella ragazza sudamericana è o non è Angela Celentano? La svolta potrebbe arrivare nelle prossime ore, non appena arriverà l’esito dell’esame del Dna che dovrebbe rivelare se la modella sudamericana di cui tanto si è parlato sia in realtà Angela Celentano, scomparsa all’età di tre anni il 10 agosto 1996 quando si trovava con la famiglia in gita al monte Faito, a Vico Equense. I risultati dell’esame sono attesi tra stasera e domani mattina.

Il prelievo di un campione di Dna della ragazza sudamericana è stato fatto a fine gennaio, come ha spiegato l’avvocato Luigi Ferrandino, difensore di Catello Celentano e Maria Staiano, i genitori della bambina scomparsa 27 anni fa. La sua sparizione resta tuttora un grande mistero: la famiglia era in gita sul Monte Faito insieme alla comunità evangelica e improvvisamente la bimba non si trovò più. Venne nei boschi per molti giorni, ma poi le ricerche vennero sospese perché gli inquirenti si convinsero della pista del sequestro e che quindi la bambina non si trovasse più lì.

La nuova ipotesi sulla reale identità di questa ragazz sudamericana è emersa a ottobre, quando una donna sudamericana di circa trent’anni ha raccontato di essere stata rapita da bambina mentre era in un bosco, poi portata via su un auto bianca e infine segregata in una grotta con altri bimbi. Sarebbe poi arrivata una coppia a prenderla e la bambina avrebbe vissuto con loro come nuovi genitori. L’avvocato della famiglia Celentano ha sollevato dubbi anche su altri dettagli sospetti, come il fatto che il padre adottivo della ragazza abbia avuto rapporti con la Campania e sembrerebbe anche con la zona circostante di Vico Equense. Infine, ci sarebbe anche una voglia di caffè presente sul corpo di questa ragazza che aveva anche Angela. La madre di Angela, non appena ha visto la sua foto, è stata certa che si trattasse di sua figlia, anche per la forte somiglianza con una delle sorelle di Angela.

Del caso di Angela Celentano ha parlato, durante l’ultima puntata di Quarto grado, l’ex generale del Ris Luciano Garofano. “La somiglianza somatica tra la ragazza venezuelana e le sorelle della Celentano è una questione soggettiva, mentre il Dna è una prova concreta. Dal confronto del campione in nostro possesso con quello dei genitori di Angela Celentano avremo o la certezza totale, sottolineo al 100%, di un rapporto filiale, oppure la sua esclusione”.

(Le immagini sono tratte dal sito creato dalla famiglia Celentano per tenere alta l’attenzione sulla figlia)