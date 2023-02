“Bacio eterno” è la nuova canzone di Simone Pastore

In rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme di streaming “Bacio Eterno”, il nuovo singolo di Simone Pastore

“Bacio Eterno” è una profonda ed emotiva ballad carica di energia, malinconica e positiva. Registrata come una volta, tutta con strumenti veri, sonorità fatte a mano nel senso di “acustiche” basso, batteria, pianoforte, chitarra acustica, chitarra elettrica, la parte elettronica e digitale è stata dedicata, esclusivamente, alla cura degli effetti suono e delle atmosfere.

Spiega l’artista a proposito del brano: “È la canzone mia più autobiografica, è un dialogo con il mio passato che torna sempre inevitabilmente, torna in un ricordo, torna in un abbraccio, torna in un bacio fuori dallo spazio e dal tempo, un bacio eterno. Raggiungere un patto con il passato sapendo di non poter mai vincere con lui, è un aiuto per il futuro, è la voglia di guardare avanti e vivere la vita, anche se diversa da come la immaginavamo, ma viverla con forza e positività. L’ho scritta con dedizione, l’ho cantata con passione usando tutto il fiato e la voce possibile. La musica è l’unico mio mezzo di comunicazione, senza non sarei capace di esprimere niente di rilevante.”

Biografia

“Le canzoni sono istanti di eternità, sono profumi che ci trasportano in luoghi e ricordi del nostro tempo”. Questo è il senso della musica per Simone Pastore, scrivere per lasciare qualcosa di se, scrivere per viaggiare nel tempo.

Simone Pastore è un cantautore italiano, producer e arrangiatore.

Ha all’attivo 2 album di cover e 6 singoli inediti caratterizzati da uno stile autentico, moderno, cura nel dettaglio e nella scelta di sonorità con impatto emozionale senza seguire troppo il cliché della musica attuale anzi è evidente un lavoro che guarda al passato come impostazione e composizione.

L’amore è molto ingombrante nei suoi testi ma anche l’amicizia e l’esperienza di vita dell’uomo.

Inizia a pubblicare le sue canzoni inedite dal 2020 scritte, composte e arrangiate interamente da lui. Il primo inedito “Ali nel vento” precede altri brani come “Luci Spente”, “Trent’anni” e “Fermale” tutte disponibili sui digital store.