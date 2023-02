Traumi e fratture: Fortilase Orto aiuta le ossa

Prendersi cura di se stessi vuol dire innanzitutto saper ascoltare i segnali che il nostro organismo ci invia. La vita di tutti i giorni, infatti, con i suoi ritmi frenetici e i mille impegni grandi e piccoli puo’ metterci in situazioni in cui a farne le spese sono diverse parti del nostro corpo, tra le quali le ossa. Botte, contusioni e talvolta persino traumi e fratture sono frequenti, e uno dei sintomi piu’ comuni con cui questi disturbi si manifestano e’ l’edema. Quest’ultimo consiste in un accumulo eccessivo di liquidi nello spazio interstiziale, con conseguente comparsa nella zona interessata di dolore localizzato, gonfiore ed ematoma. Per intervenire sul problema innanzitutto è bene rivolgersi al medico che farà un’accurata anamnesi e sarà in grado di identificare correttamente la causa ed impostare l’adeguato trattamento.Ecco allora che diventa importante prevenire questo rischio prendendosi cura della salute delle proprie ossa, attraverso l’adozione di uno stile di vita sano e una dieta quanto piu’ possibile varia ed equilibrata. In aggiunta a questo, un aiuto per il benessere quotidiano delle ossa puo’ arrivare dall’assunzione di integratori alimentari specifici.

Fortilase Orto è un integratore di Bromelina, Vitamina D3, Vitamina K2 e Calcio.

La Bromelina contenuta in FORTILASE ORTO è un enzima proteolitico presente nell’estratto vegetale del gambo di Ananas utile a favorire il drenaggio dei liquidi corporei. La potenza di una preparazione a base di Bromelina è determinata dall’attività proteolitica, che consiste nella digestione delle proteine. Questa attività favorisce il riassorbimento dell’edema.

La vitamina k2, la vitamina D3 e il Calcio contribuiscono al mantenimento di ossa normali.

Forma di somministrazione

Compresse rivestite.

Modalità d’uso

Si consiglia l’assunzione di 1 compressa al giorno.

Prodotto senza glutine.

FORTILASE ORTO 20 cpr – Prezzo consigliato: 15,00 €