Gli Out The Club online con il brano “The One”

“The One” è il nuovo singolo degli Out The Club in collaborazione con Sorry Mom: il brano è disponibile sulle piattaforme digitali

Questa non è la solita canzone d’amore, nasce da un bisogno, un desiderio: salvare il salvabile per ricominciare, cercare di redimersi, ricevere una seconda possibilità nel momento più basso di una storia d’amore prossima alla fine. Nella relazione che ha ispirato il testo la rottura è vicina, tangibile e inesorabile.

Le colpe sono da entrambi i lati, ma il protagonista sente di poter crescere e migliorare: così “The One” è una promessa, fatta all’amata, di sincerità e attenzione: due aspetti fondamentali in un rapporto e che forse, col passare del tempo, sono state messe in secondo piano, deteriorando gradualmente il rapporto tra i due innamorati.

Gli Out The Club! nascono nel maggio 2017 come Cover band di canzoni commerciali ri-arrangiate in chiave Pop Punk con l’intento di farle, appunto, “uscire dai club” per poi, in seguito, cominciare a proporre pezzi propri in lingua inglese e italiano. All’inizio del 2021 esce il loro primo lavoro in studio, un EP di tre brani intitolato “Follow Me” seguito poi nel 2022 dai singoli “Something New” e “The One”. La formazione, ad oggi, è composta da Giuseppe Movia alla voce, Giovanni Valente alla chitarra, Francesco Moimas al basso ed Elia Buttolo alla batteria.