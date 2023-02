Davide Pepe torna con il brano “Confine”

“Confine” è il nuovo brano di Davide Pepe, scritto e composto dall’artista e Luigi Rana e arrangiato in collaborazione con Andrea Chirico

Questo brano parla della necessità di amarsi e dell’inutilità di resistere all’amore, sentimento tanto forte da essere impossibile da soffocare e che, se contenuto, riesce a traboccare e andare oltre il confine che cerchiamo di dargli, per paura o bisogno.

È proprio in quel momento – quando non riusciamo più a trattenerci – che emerge la nostra parte più autentica, più vera, che non ha paura di parlare, abbracciare e permettere ad un’altra persona di farlo con noi. La regia del video ufficiale abbinato al brano è stata realizzata da Ilir Argentiero.

Davide Pepe è un cantautore chitarrista pugliese; nel 2005 partecipa al Cornetto Free Music Festival; il brano “Fermoimmagine” è nella compilation “My Band” prodotta da MTV Italia. Al “Brindisi Live” condivide il palco con numerosi artisti importanti (tra cui Giusy Ferreri, Paola e Chiara, Simone Cristicchi, Le Vibrazioni e Litfiba) e suona sul Red Bull Tour Bus.

Vince MUSIC FLASH ed il brano “Dove ci sei tu” viene scelto da Banca Intesa per usi promozionali.

Nel 2014 collabora con il produttore Luca Rustici e partecipa a “Area Sanremo”. Nel 2016 è nell’album “Trent’anni di 17 RE” prodotto dai Litfiba, con il brano “Ballata”. Nel 2018 collabora Gianni Pollex e con il produttore Luigi Rana.

Nel 2020 inizia la collaborazione con Sorry Mom! e BeNext Music e pubblica “Come viene” con distribuzione Artist First, seguito dai singoli “Che cosa c’è”, “Libero così”, “A domani e Confine” con distribuzione Sony Music Italy.