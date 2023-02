“Armi animali”: su Rai 5 in onda il documentario

Dalle alci ai granchi violinisti: in prima serata su Rai 5 in onda il documentario “Armi animali”. Ecco le anticipazioni

Ogni animale fa affidamento su un’arma di qualche tipo. Lo racconta il doc “Armi Animali”, in onda domenica 19 febbraio alle 21.15 su Rai 5. Gatti e aquile hanno gli artigli, mentre i cani, animali domestici per eccellenza, sfoggiano una dentatura di tutto rispetto. Alcune specie le armi sono diventate straordinariamente fuori misura come nel caso di zanne, corna e artigli di alcune specie. Le armi di cui dispongono gli animali hanno vari utilizzi: dalla cattura di prede, all’allontanamento dei nemici, fino alla ricerca di una compagna con la quale accoppiarsi.

Il doc racconta perché i granchi violinisti sfoggino arti giganti, gli alci usino le loro enormi corna per combattere i rivali e quale sia il vero scopo delle armi dei famigerati dinosauri cornuti. E cosa accade a quelle specie che invece hanno in “dotazione” armi meno efficaci? La furbizia sembra lo strumento grazie al quale questi animali riescono a supplire alle loro “mancanze”, riuscendo così ad accoppiarsi, nonostante l’oggettiva debolezza delle loro armi. Come nel caso degli scarafaggi, che scavano tunnel segreti sotto i loro avversari per legarsi alle femmine, o i maschi di pecora bighorn con corna piccole, in grado di “catturare” la compagna senza dover combattere.