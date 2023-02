Su Rai 1 “Il Provinciale” racconta Chiara D’Assisi

“Il Provinciale” racconta Chiara D’assisi e il privilegio della povertà: su Rai 1 la vicenda umana della Santa Patrona della Tv e delle Telecomunicazioni

Il viaggio di Federico Quaranta, nella prossima puntata de “Il Provinciale”, in onda sabato 18 febbraio alle 11.45 su Rai 1 ed eccezionalmente in versione ridotta domenica 19 febbraio alle 14.30 su Rai 2, condurrà i telespettatori in Umbria per ripercorrere la storia di una donna: Chiara di Assisi che a soli 18 anni scappa dalla sua casa e da una famiglia nobile e influente per consacrarsi alla povertà e alla fede. Si passeranno in rassegna i luoghi che hanno ospitato una vita densa di valori che hanno un grande impatto contemporaneo. Si parlerà anche di disobbedienza: Chiara sembra suggerire a tutti di non esitare a dire di no al sistema quando si rischia di mortificare le proprie aspirazioni. Chiara era ostinata: sognava di dedicarsi alla Fede, di seguire gli insegnamenti francescani e manda all’aria un matrimonio che la voleva sposa di un signorotto che non conosceva nemmeno.

Chiara sceglie di rinunciare ai beni materiali e riesce a vivere la povertà come un privilegio. Si lascia tagliare i suoi lunghi capelli biondi da San Francesco nel silenzio della Porziuncola. Si nasconde dai tentativi della famiglia che voleva riportarla a casa, tiene duro e prega con grande trasporto. Non mancanno il contesto naturalistico del Monte Subasio e il Bosco di San Francesco (gestito dal Fai) raccontati dalla naturalista Mia Canestrini, al sugello territoriale di questo cammino. Una serie di tappe volte a ricostruire la vicenda umana di una Santa che è anche la Patrona della Televisione e delle Telecomunicazioni; protegge tutti coloro che nella vita scovano e raccontano storie, provando a comunicare con onestà e chiarezza.