Disturbi dell’interazione intestino-cervello: come trattarli nei bimbi

I disturbi dell’interazione intestino-cervello causano sintomi in tutto il tratto digerente e interferiscono con le routine quotidiane: ecco come trattarli

I disturbi dell’interazione intestino-cervello causano sintomi in tutto il tratto digerente, tra cui dolore, cambiamenti nelle abitudini intestinali, nausea, rigurgito o vomito, che possono essere sconvolgenti o imbarazzanti per bambini e adolescenti.

Di conseguenza, i disturbi dell’interazione intestino-cervello (DGBI) spesso interferiscono con le routine quotidiane come frequentare la scuola, partecipare ad attività sociali o seguire una dieta normale. Inoltre, i DGBI pediatrici possono avere un impatto sull’intera famiglia; i genitori e gli operatori sanitari primari possono preoccuparsi della causa o della prognosi dei sintomi, provare stress correlato alle assenze scolastiche dei bambini o al lavoro perso e possono avere difficoltà a incoraggiare i propri figli a continuare le normali routine quotidiane nonostante il disagio e l’angoscia.

Un’assistenza sanitaria efficace per i DGBI pediatrici richiede attenzione sia alla gestione dei sintomi gastrointestinali che alle preoccupazioni psicosociali associate che potrebbero altrimenti portare a problemi di salute e dello stile di vita.

Il trattamento prende di mira sia i sintomi che l’impatto.

I DGBI sono condizioni biopsicosociali e un trattamento efficace spesso prende di mira simultaneamente i processi biologici, psicologici e sociali. I fattori biologici che contribuiscono ai sintomi della DGBI, tra cui la motilità intestinale, la sensazione e la flora batterica, possono essere presi di mira con la farmacoterapia, gli interventi dietetici o la terapia fisica. I fattori psicologici e sociali che contribuiscono ai sintomi del DGBI, come l’ansia correlata ai sintomi, l’esposizione a traumi e altri fattori di stress e il modo in cui i caregiver rispondono ai sintomi, sono spesso presi di mira dalle terapie psicologiche.

Alcuni trattamenti possono avere un impatto su più di un bersaglio. Ad esempio, i neuromodulatori possono avere un impatto sia sulla fisiologia gastrointestinale che sull’ansia correlata ai sintomi. Tra le farmacoterapie, i neuromodulatori hanno il fascino intuitivo di affrontare la percezione del dolore viscerale, la fisiologia gastrointestinale e i sintomi psichiatrici associati, in particolare per i pazienti con disturbi del dolore addominale funzionale (FAPD).

La comorbilità osservata dei sintomi FAPD con ansia e depressione ha aumentato l’interesse per le terapie neuromodulanti. Tuttavia, la base di prove per la neuromodulazione in pediatria rimane limitata da relativamente pochi studi pubblicati incentrati su antidepressivi triciclici e inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, campioni di piccole dimensioni e altri limiti metodologici. L’efficacia del trattamento rimane poco chiara e il potenziale di effetti avversi, in particolare eventi cardiaci avversi e ideazione suicidaria, deve essere attentamente monitorato.

Le terapie psicologiche o comportamentali per i FAPD possono influenzare più di un target di trattamento. In studi randomizzati controllati, l’ipnoterapia intestinale per FAPD ha dimostrato effetti duraturi sul dolore e altri sintomi gastrointestinali. Allo stesso modo, la terapia cognitivo comportamentale ha dimostrato effetti positivi sui sintomi gastrointestinali, sul funzionamento quotidiano e sulla qualità della vita. Il biofeedback della variabilità della frequenza cardiaca per FAPD ha ricevuto relativamente meno studi ma può alleviare i sintomi.

Inoltre, le terapie psicologiche e comportamentali per i bambini spesso integrano i genitori e gli operatori sanitari primari per modificare direttamente l’ambiente sociale in cui si verificano i sintomi. Ad esempio, incoraggiare gli operatori sanitari a rispondere ai sintomi dei propri figli con calore e convalida incoraggiando al contempo il coping attivo e il coinvolgimento nell’attività è una componente importante dell’intervento psicologico per i DGB pediatrici.

Incoraggiare un impegno efficace nel trattamento psicologico porta a maggiori benefici

Per beneficiare delle terapie psicologiche e comportamentali per i DGBI, le famiglie devono comprendere il ruolo del trattamento psicologico. Gli operatori sanitari che trattano i giovani con DGBI possono adottare diverse misure per incoraggiare un impegno di successo. Questi includono, ma non sono limitati a:

1. Presentare l’invio al trattamento psicologico come del tutto coerente con una diagnosi di DGBI positiva;

2. Guidare le famiglie a spostare la loro attenzione dalla gestione della malattia acuta – quando è spesso appropriato riposare, astenersi dal socializzare e limitare il dispendio energetico – alla gestione della malattia cronica – quando l’enfasi sul funzionamento quotidiano è più appropriata e vantaggiosa;

3. Riconoscere che questo cambiamento può essere difficile per le famiglie;

4. Normalizzare che i bambini e gli adolescenti spesso si sentono sconvolti dai loro sintomi e si preoccupano per le interruzioni della vita quotidiana;

5. Riconoscere che gli operatori sanitari possono avere difficoltà a incoraggiare l’adesione alla gestione medica e alle strategie di coping attive come il rilassamento comportamentale e l’impegno in attività nonostante i sintomi. Molte famiglie lottano con un ciclo di sintomi, disagio emotivo, evitamento e conseguente stress;

6. Chiarire che le risposte emotive e cognitive possono mantenere i sintomi e la menomazione e sono, quindi, obiettivi importanti del trattamento psicologico;

7. Educare le famiglie che il trattamento psicologico per i DGBI è tipicamente attivo, focalizzato sul problema e a breve termine.

Esiste un gruppo crescente di professionisti della salute comportamentale specializzati nel trattamento psicologico e comportamentale per i DGBI, inclusi psicologi della salute e psicologi pediatrici che hanno una formazione specifica per aiutare le persone a gestire malattie croniche o problemi di salute. Molti elementi del trattamento psicologico o comportamentale per i DGBI sono stati adattati dai trattamenti per altre condizioni di salute come il dolore cronico e l’ansia; i professionisti della salute comportamentale possono applicare le competenze esistenti al lavoro con i giovani con DGBI con una formazione aggiuntiva.

I professionisti della salute comportamentale che desiderano saperne di più su quest’area di specializzazione possono accedere alle risorse di formazione attraverso la sezione Rome Foundation’s Gastropsych su theromefoundation.org.