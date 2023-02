Sonoale online con il singolo “Foglie al vento”

Per SonoAle i pensieri sono come “Foglie Al Vento”: il nuovo singolo del giovane cantante è disponibile online sulle piattaforme digitali

Disponibile sulle piattaforme digitali e in radio Foglie Al Vento, nuovo singolo dell’artista pugliese classe 2002 SonoAle prodotto da Molla. Un brano caratterizzato da un ritmo incalzante con marcate venature indie-pop il cui protagonista è un ragazzo innamorato: le foglie sono i pensieri dell’autore e la pioggia rappresenta le proprie fragilità legate all’amore non corrisposto per una ragazza.

“Foglie al vento è stata scritta nella mia cameretta, come tutti i miei brani del resto, ma l’idea nasce per strada, camminando tra le foglie degli alberi autunnali che mi portano sulla via di casa” – SonoAle.

bio

“Nasco in un piccolo paesino in provincia di Bari. Ho iniziato a scrivere e sognare con la musica durante il primo lockdown. Sentivo l’esigenza di raccontarmi e la musica per me è stata una valvola di sfogo e allo stesso tempo un rifugio”.

“SonoAle” nasce a seguito di un simpatico episodio in studio di registrazione in cui il producer – fraintendendo un messaggio inviatogli poco prima da Alessandro, contenente un errore di battitura (SonoAle, appunto) – era convinto che il giovane cantautore avesse già le idee chiare sul suo nome d’arte. L’entusiasmo del producer per questo piccolo misunderstanding fu tale da convincere Alessandro a scegliere come definitiva quella fortuita idea.