“NCIS” e “NCIS Hawaii” su Rai 2: la trama degli episodi di stasera

Azione e suspence, da Washington ai Tropici, con le nuove puntate di “NCIS” e “NCIS Hawaii” in prima serata su Rai 2: la trama degli episodi

Tornano su Rai 2 le avventure del Servizio investigativo della Marina militare Usa: venerdì 17 febbraio, alle 21.20 e in prima visione assoluta, un nuovo episodio di NCIS, l’agenzia navale anticrimine, con base a Washington, le cui vicende da oltre dieci anni hanno ispirato la serie tv più vista degli Stati Uniti . “Operazione Festung” si apre con Vance che sorprende tre uomini mascherati in casa sua: lo aggrediscono, ma lui riesce a difendersi e ne uccide uno. Gli altri due riescono a scappare. Parker sospetta che non si tratti di una banale rapina, ma di un attacco mirato al direttore del dipartimento; per questo motivo decide di accompagnarlo personalmente a Berlino, a un convegno al quale il suo capo non intende rinunciare. Arrivati in Germania, Alden capirà che quello di Vance non è solo un viaggio lavoro.

Nel cast di “Operazione Festung”, puntata della ventesima stagione di NCIS, ci sono Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law, Brian Dietzen, Diona Reasonover, David McCallum.

Segue sempre su Rai 2, alle 22.10, NCIS Hawaii, spin off della serie tv ambientata nelle isole del Pacifico. Prima visione assoluta per il nuovo episodio, “Morte improvvisa”: un sottoufficiale della Marina viene spinto giù dalle tribune dopo aver assistito alla partita del fratello Titus Ioane, star del football americano. Gli agenti dell’Ncis iniziano a indagare e le prime attenzioni convergono sui fratelli Koa, due pezzi grossi dell’edilizia coinvolti in diversi reati, dall’estorsione alla frode. Nel frattempo Tennant è preoccupata per le scelte del figlio Alex, mentre Kai si trova a fare i conti con l’amico d’infanzia AJ. Nel cast di “Morte improvvisa”, puntata della seconda stagione di NCIS Hawaii: Vanessa Lachey, Jason Antoon, Yasmine Al-Bustami, Tori Anderson, Alex Tarrant, Kian Talan, Noah Mills.