In libreria “Chanel” di Emma Baxter-Wright

Dal 17 febbraio esce in libreria “Chanel. Il libro che trasforma il mondo di Chanel in un’opera d’arte”, edito da 24 ORE Cultura e a cura di Emma Baxter-Wright.

Tra le pagine del volume, l’universo di Coco Chanel prende vita attraverso 55 eleganti illustrazioni e 6 stampe removibili, accompagnate dal racconto della vita, dei personaggi e delle fonti di ispirazione che hanno caratterizzato le creazioni della couturier più influente della storia della moda.

Dal leggendario Chanel N°5, il profumo più venduto di tutti i tempi, all’iconico Little Black Dress, Coco Chanel si è fatta promotrice di una vera e propria rivoluzione nell’abbigliamento e nello stile femminile, prediligendo la libertà del corpo e un’eleganza discreta in linea con l’evoluzione del ruolo della donna in un mondo che stava cambiando.

Oltre a farci ripercorrere la storia la storia di Gabrielle ‘Coco’ Chanel, partita da umili inizi e diventata una delle donne di maggior successo al mondo, ogni illustrazione può essere estratta dalla pagina, trasformando il libro in un bellissimo oggetto da custodire ed esporre.

A cura di Emma Baxter-Wright – ha insegnato giornalismo di moda alla University of the Arts di Londra e alla UCA. Ha collaborato con molte pubblicazioni, tra cui il New York Observer, Cosmopolitan e Marie Claire, ed è l’autrice del bestseller Little Book of Chanel. Vive nel Gloucestershire, in Inghilterra.