Fabio De Vincente trionfa nella prima edizione di “Kookaburra”

Fabio De Vincente vince la prima edizione di “KOOKABURRA” il contest della Red&Blue Music Relations che regala un anno di consulenza booking

L’artista torinese si aggiudicato l’ambito riconoscimento grazie a 677 like totalizzati sul profilo Instagram della Red&Blue Music Relations, ma soprattutto grazie alle preferenze espresse dalla giuria di qualità composta da Davide Motta, booking manager Red&Blue, Raffaele Lauretti, Spotify&YouTube manager Red&Blue, al producer internazionale Roberto Vernetti oltre che all’amministratore unico della Red&Blue Marco Stanzani. Menzione speciale all’artista Marte alla quale la Red&Blue ha deciso di assegnare un riconoscimento con un mese di promozione gratuita su un singolo entro l’anno 2023.

Nato quasi per gioco allo scopo di festeggiare i 20 anni di attività della Red&Blue, Kookaburra ha raccolto oltre 200 richieste di adesione in poco meno di 15 giorni, segno che le band e gli artisti emergenti indipendenti hanno fame di live e di occasioni dal vivo. La Red&Blue, agenzia di promozione da sempre sensibile all’argomento, sta facendo del ramo Live uno dei punti di forza delle proprie strategie di comunicazione e per questo la società bolognese, famosa per avere lavorato per anni a fianco dei più grandi artisti nazionali ed internazionali, ha già annunciato che la seconda edizione nascerà con una formula allargata sulla quale al momento regna il più assoluto riserbo. Nel frattempo Red&Blue si appresta a riaprire le porte a Uniweb Tour, Il tour acustico in diretta sulle web radio delle più importanti università italiane, evento per il quale ha ottenuto il Patrocinio del Mibact – Ministero dei Beni Culturali.

“VINCENTE”, il nuovo album di Fabio De Vincente uscito lo scorso 1° dicembre, è un progetto impossibile da collocare in un unico filone di genere; si tratta di un racconto autobiografico sincero attraverso le canzoni. Rivolto al main stream è l’esempio perfetto di un crossover moderno, dove il piano è uno degli strumenti più presenti insieme alla scelta di groove tematici.

In lui c’è sempre stata una parte aristocratica, fatta di eleganza e raffinatezza ed un’altra innegabile del ragazzo di strada fatta di eccessi e indisciplina. Ha il vissuto giusto per cantare quelle parole che solo chi vive certe esperienze può permettersi di scrivere e raccontare.

La sua capacità compositiva, le melodie immediate, la sostanza testuale, il suo pianismo e la cura degli arrangiamenti fanno di lui un musicista completo. Inoltre, grazie alla sua versatilità da polistrumentista, ha inserito parti di batteria, chitarra, percussioni, tastiere, voci, effetti, ricercando sempre un’originalità del suono. Tre cose lo caratterizzano: eleganza, vita rock ed estrema semplicità del suo linguaggio ficcante.

“VINCENTE” perchè arriva da un periodo molto difficile con il quale Fabio ha combattuto, “VINCENTE” perchè rientra nel suo DNA, nella sua indole contagiosa. Un album che ti trascina con se facendoti credere che anche tu ce la puoi fare e perchè ha tutte le carte di esserlo, oltre al cognome, anche il suo destino.

L’album ha come compositore e autore Fabio De Vincente insieme a Carlo Montanari. Prodotto da De Vincente con “Vicio” (Subsonica) e masterizzato dal vincitore di un Grammy Giovanni Versari (La Maestà).

L’artista commenta così la nuova release: “Si può vincere perdendo tutto, Vincente si rinasce! No Vincente no party!”.