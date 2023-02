Rally: Alberto Battistolli entra in Movisport

Alberto Battistolli, figlio del grande “Lucky”, uno dei giovani piloti italiani che nelle ultime tre stagioni ha avuto una notevole evoluzione tecnico-sportiva, entra in Movisport

Un nuovo “nome” andrà a rinforzare ulteriormente la già ampia schiera di grandi Campioni che corrono con i colori Movisport. La griffe reggiana annuncia oggi di aver acquisito nella propria squadra esclusiva Alberto Battistolli, figlio del grande “Lucky”, uno dei giovani piloti italiani che nelle ultime tre stagioni ha avuto una notevole evoluzione tecnico-sportiva.

Classe 1997, Alberto Battistolli ha seguito le orme del blasonato padre Luigi, debuttando nel 2016, dedicandosi in prima battuta alle auto storiche, per poi passare alle “moderne”, dove ha costruito le proprie stagioni successive a piccoli e significativi passi, sino ad arrivare alla sua prima vittoria assoluta alla Coppa Liburna terra del 2021. In totale ha collezionato sette successi assoluti, l’ultimo dei quali al Rally del Brunello lo scorso dicembre. E’ sostenuto da Aci Team Italia dalla stagione 2020 in quanto ritenuto pilota di interesse nazionale.

Il programma di Alberto Battistolli, assecondato da Simone Scattolin, nel 2023 prevede di nuovo la partecipazione al Campionato Europeo Rally (che hanno concluso al 7° posto nel 2022) al volante di una Skoda Fabia Evo Rally2 del preparatore veneto Delta Rally.

La stagione continentale avvierà l’11 e 12 marzo in Portogallo al Rally Serras de Fafe, su fondo sterrato e l’obiettivo del giovane vicentino sarà certamente il capitalizzare l’esperienza della stagione passata ed avvicinare sensibilmente le posizioni di vertice della classifica. Inoltre, quando possibile, Battistolli parteciperà ad impegni del Campionato Italiano Rally Terra.

“Onorato, oltre che felice, di avere Movisport al mio fianco in questa importante stagione – afferma Alberto Battistolli – spero avere possibilità di crescita sportiva. Approcceremo questo 2023 con cautela ma anche con la risolutezza per andare ad ottenere buoni risultati”.

“Siamo felici di questo nuovo arrivo – commenta Zelindo Melegari, del management di Movisport – questo conferma la grande vitalità del nostro sodalizio e la costante ricerca di collaborazioni che possano portare soddisfazioni sportive non soltanto a noi ma anche ai nostri partner e, come in questo caso, all’intero movimento dei rallies italiani. Peraltro, Alberto Battistolli è anche molto giovane, ci piacerebbe essere in un certo modo i registi di una sua forte escalation internazionale”.