Previsioni meteo 16 febbraio 2023: fase stabile con l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 16 febbraio 2023: tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud e temperature massime in continuo aumento

Attuale situazione sinottica che vede un vasto campo di alta pressione dominare su gran parte del vecchio continente. Massimi di pressione al suolo fino a 1035 hPa tra Mediterraneo centrale ed Europa centrale, con conseguente elevata stabilità atmosferica sulla Penisola Italiana e temperature in rialzo soprattutto al Centro-Nord. La giornata di oggi non farà eccezione: avremo condizioni meteo stabili e soleggiate su tutta la Penisola, con massime in aumento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nei prossimi giorni l’alta pressione continuerà a dominare sul Mediterraneo, ma abbassandosi di latitudine e permettendo quindi maggiori infiltrazioni di aria umida da ovest. Condizioni meteo che si manterranno stabili su tutta la Penisola Italiana con sole prevalente, ma avremo anche la presenza di nebbie e nubi basse specie su Pianura Padana e settori tirrenici, anche persistenti lungo il corso del Po. Le temperature tenderanno ad aumentare su tutta l’Italia, rendendo il clima quasi primaverile, con valori termici anche di 6-8 gradi sopra la media soprattutto al Centro-Nord.

Intanto per oggi, giovedì 16 febbraio 2023, al Nord Italia al mattino nebbie e foschie lungo la Pianura Padana, velature in transito altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità medio-alta in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo con cieli poco o irregolarmente nuvolosi; ancora visibilità ridotto lungo la Pianura Padana. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino tempo stabile con nuvolosità bassa lungo le coste Tirreniche, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli velati. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino ampi spazi di sereno, poco nuvoloso sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità estesa a Campania, Molise e Sicilia, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Temperature minime in rialzo e massime stabili o in calo e massime stazionarie.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .