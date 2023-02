Genova Blue District: ancora aperto il concorso su pesca e acquacoltura

Dal Genova Blue District un concorso creativo su pesca e acquacoltura: la scadenza per l’invio delle domande di partecipazione è fissata al 22 febbraio 2023

Nell’ambito delle attività del Genova Blue District -il luogo che intende accogliere e sostenere l’innovazione e lo sviluppo nel settore della Blue Economy, del quale il Cnr è partner- è aperto il concorso creativo “Pesca e acquacoltura – Immagini e immaginario sulla sostenibilità e l’innovazione”,

L’iniziativa, ideata e realizzata con la collaborazione di Coldiretti Impresa Pesca Liguria, intende mettere in risalto il tema della pesca e dell’acquacultura marina, evidenziandone le criticità e potenzialità in ottica di sostenibilità, economia circolare ed innovazione.

L’attività della pesca e dell’acquacoltura sono, infatti, tra le più tradizionali della Blue Economy, ma nel corso degli ultimi decenni sono state protagoniste di diverse innovazioni, sempre più attente alla conservazione dell’ambiente marino, con l’obiettivo di superare le criticità legate ai cambiamenti climatici, alla pesca troppo intensiva e invasiva, alla non commercializzazione delle specie meno conosciute, alle cosiddette “reti fantasma”, che abbandonate sui fondali continuano ad uccidere e degradare. Il processo, oggi accompagnato sia a livello comunitario che nazionale da nuova normazione per la tutela, valorizzazione, e sostenibilità, prevede un cambiamento in prima battuta culturale, di cui sono parte attiva tutti gli operatori del settore, a partire dai pescatori, protagonisti in virtù del loro patrimonio di conoscenze e del loro legame e cultura del mare.

In questo contesto, il concorso “Pesca e acquacoltura – Immagini e immaginario sulla sostenibilità e l’innovazione” vuole consentire a illustratori, fotografi, grafici, artisti, ma anche comuni cittadini, di interpretare creativamente il tema della pesca e dell’acquacoltura, inviando foto, immagini, o illustrazioni dal grande impatto comunicativo, in grado di mettere in risalto le specificità del settore, quali la sostenibilità ambientale, l’innovazione e l’economia di prossimità, generata anche dalle nuove frontiere nella lavorazione e trasformazione del pescato, dalle attività di ittiturismo e pescaturismo, e da una maggiore consapevolezza dei consumatori sia nelle scelte di acquisto, sia a livello di identità e attrattività locale).

Sono oggetto del concorso:

1. Fotografia

2. Illustrazione

3. Immagini realizzate con intelligenza artificiale

E’ possibile partecipare per una sola categoria e presentare una sola opera inedita e originale: il concorso è rivolto ad illustratori, fotografi, grafici, artisti e cittadini che hanno compiuto i 18 anni. Inoltre, potranno partecipare anche scuole, comunità educative territoriali e gruppi di lavoro informali rappresentate da un referente maggiorenne.

Per maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione si rimanda al regolamento in calce; la scadenza per l’invio è fissata al 22 febbraio 2023.

