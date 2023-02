“Anna” di Luc Besson su Rai 2: ecco la trama del film

“Anna”, una spia travestita da top model, nell’ultimo kolossal firmato Luc Besson, in prima visione su Rai 2: ecco la trama del film

Azione e spionaggio sono gli ingredienti dell’ambizioso film, scritto e diretto da Luc Besson, “Anna”, proposto giovedì 16 febbraio, in prima visione alle 21.20 su Rai 2. Ultimo lavoro del regista francese, la pellicola è girata con l’inconfondibile stile, fra décor europeo e confezione da kolossal ad alta tensione.

Trasferitasi da Mosca a Parigi, la giovane e bellissima Anna Poliatova, diventa in poche settimane una delle indossatrici più ricercate nel circuito del prêt a porter. Ma si scopre ben presto che la ragazza è un’agente del Kgb, anzi la donna di punta dell’agenzia che l’aveva reclutata qualche anno prima strappandola a una marginale esistenza da fuorilegge: Anna viene incaricata, a livello internazionale, di giustiziare tutti i potenziali nemici della Russia. Finché di lei si accorge anche la Cia.

Besson è ancor oggi il realizzatore europeo di gran lunga più incline al “blockbuster movie”: in questo “Anna” rianima in pieno la sua vena per lo spionaggio orchestrato intorno a una figura femminile bella e invincibile. E, come aveva fatto con Anne Parillaud in “Nikita” o Milla Jovovic nel “Quinto elemento”, utilizza una protagonista fino allora poco conosciuta, per trasformarla in una diva. Qui la scelta è caduta sulla modella russa Sasha Luss, che buca lo schermo in un action movie dove la trama non lineare è maneggiata con disinvoltura dall’autore.