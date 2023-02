Su Rai 1 “Pooh – Un Attimo Ancora”: le anticipazioni

In prima serata su Rai 1 “Pooh – Un Attimo Ancora”: l’emozionante racconto della mitica band dopo cinquant’anni, ecco le anticipazioni

“Pooh – Un attimo ancora” è il racconto di vita e musica che ha legato per oltre cinquant’anni Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Stefano D’Orazio, Red Canzian, Valerio Negrini e Riccardo Fogli. Prodotto da One More Pictures con Toed Film in collaborazione con Tamata e con Rai Documentari, il docu-film andrà in onda in una prima serata firmata Rai Documentari il 15 febbraio in prima visione assoluta su Rai Uno.

In “Pooh – Un attimo ancora” la mitica band si mette a nudo raccontando, spesso con ironia, aneddoti inediti della propria vita familiare e professionale. I contributi di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, completano il racconto con storie inedite, sulle note di alcune tra le più belle canzoni che, ancora oggi, scandiscono i ricordi di diverse generazioni, che per cinque decenni hanno accompagnato i Pooh in un viaggio straordinario di canzoni ed emozioni, ricordi e avvenimenti. Precursori nelle tematiche e nell’utilizzo di strumenti all’avanguardia musicale, i Pooh hanno scandito con le loro note i momenti indimenticabili di centinaia di migliaia di persone, ricoperti da un affetto che dura negli anni.

“La realizzazione del Docufilm “Pooh- Un attimo ancora” rappresenta l’opportunità di raccontare la nostra storia di musica e di vita – sostengono in una dichiarazione congiunta Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian – Ringraziamo Manuela Cacciamani per One More Pictures e Rai Documentari per aver fortemente voluto questo progetto. Siamo stati insieme cinquant’anni, abbiamo realizzato oltre 50 album, venduto ottanta milioni di dischi, ci siamo esibiti in circa tremila concerti – spiegano –. È bellissima, inoltre, l’idea di coinvolgere i fans nel progetto, far raccontare da loro quale canzone gli ha cambiato la vita. Perché la musica ha questo potere enorme e fa anche dei piccoli miracoli. Eravamo solo quattro ragazzi che volevano fare musica, alla fine abbiamo raccontato ben tre generazioni. A condurre gli spettatori nei nostri ricordi più cari è Mariasole Pollio che, simbolicamente, racconta i Pooh attraverso gli occhi di una giovane donna per trasmetterla anche alle generazioni più recenti. È così che la musica cambierà anche la sua vita”.

A tenere insieme mezzo secolo di emozioni è uno storytelling innovativo, che mescola il genere documentario con quello della ricostruzione: fil rouge è Mariasole Pollio nel ruolo di Greta, una giovane ventenne e aspirante regista che racconta, attraverso il punto di vista della IGeneration, la storia della band, suddivisa in sei tappe fondamentali, ognuna scandita da un brano di successo: immagini di repertorio, ricordi, interviste e le storie dei fans che hanno avuto come colonna sonora la musica dei Pooh. Riuscirà questa musica a cambiare anche la sua vita?

Diretto da Nicola Conversa, che firma la sceneggiatura con la Founder e produttrice di One More Pictures, Manuela Cacciamani, con la supervisione artistica e al montaggio di Diego Capitani e la produzione esecutiva di Gennaro Coppola.