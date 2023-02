Processo Ruby ter: Berlusconi assolto dall’accusa di corruzione

Silvio Berlusconi assolto a Milano insieme agli altri 28 imputati, tra cui Ruby e altre giovani che erano state ospiti nella villa di Arcore

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo celebrato a Milano sul caso Ruby ter. I giudici della settima sezione penale del Tribunale di Milano hanno assolto tutti i 29 imputati, tra cui Karima el Mahroug, meglio nota come Ruby e le altre ragazze che erano state ospiti dell’ex premier a villa San Martino. Per i giudici, il fatto non sussiste: la formula di assoluzione è dunque piena, “la più ampia e più piena possibile, non posso che essere enormemente soddisfatto”, ha dichiarato l’avvocato di Berlusconi, Federico Cecconi.

L’accusa chiedeva la condanna a sei anni di reclusione per Berlusconi per i pagamenti effettuati tra il 2011 e il 2015 alle giovani che presenziavano alle feste ad Arcore. Secondo la procura di Milano, quei circa 10 milioni di euro erano il frutto della corruzione, un modo perché le ragazze mentissero o non dicessero tutta la verità nei processi Ruby e Ruby bis.

RUBY: “È FINITO UN INCUBO”

All’uscita dal tribunale, Karima el Mahroug si è detta “contenta perché una parte di verità è emersa“. E ha aggiunto: “Quella di Ruby è stata tutta un’invenzione, il mio nome rimane Karima e ora è finito un incubo”.

LA REAZIONE DELLA PROCURA

Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, che rappresentava l’accusa nel processo Ruby ter, dopo la sentenza ha spiegato: “Le prove dal nostro punto di vista ci hanno dato la convinzione che ci siano state false testimonianze e corruzione“. E sulla possibilità di ricorrere in Appello, ha detto: “Leggeremo le motivazioni della sentenza”.

FORZA ITALIA CHIEDE COMMISSIONE D’INCHIESTA SULLA “PERSECUZIONE GIUDIZIARIA”

Forza Italia tutta in piedi in aula alla Camera per plaudire all’assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter. Il capogruppo Alessandro Cattaneo dice: “È la 135esima assoluzione su 136 processi. Chiediamo la commissione d’inchiesta sull’utilizzo politico della magistratura, per fare chiarezza su 25 anni di lotte giudiziarie a scopo politico. Mai più persecuzione giudiziaria. Chiediamo verità!”.

MELONI: “OTTIMA NOTIZIA, SALUTO AFFETTUOSO A BERLUSCONI”

“L’assoluzione di Silvio Berlusconi è un’ottima notizia che mette fine a una lunga vicenda giudiziaria che ha avuto importanti riflessi anche nella vita politica e istituzionale italiana. Rivolgo al presidente Berlusconi a nome mio e del Governo un saluto affettuoso”. Così la premier Giorgia Meloni come riferisce la Dire (www.dire.it).

SALVINI: “PER BERLUSCONI ANNI DI SOFFERENZA”

“Felice per l’assoluzione di Silvio dopo anni di sofferenza, insulti e inutili polemiche”. Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini a proposito del processo Ruby ter e dell’assoluzione di Silvio Berlusconi.