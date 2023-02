Previsioni meteo 15 febbraio 2023: assaggio di Primavera

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 15 febbraio 2023: l’anticiclone regala giornate soleggiate e temperature gradevoli nelle ore centrali

Prima parte di settimana che vede una bolla anticiclonica ancora sull’Europa centro-occidentale, la quale porta condizioni meteo stabili anche sull’Italia ed anche un aumento delle temperature specie al Centro-Nord, dove si porteranno su valori anche leggermente sopra la media del periodo. Nella giornata di oggi avremo infatti tempo stabile da Nord a Sud e clima gradevole nelle ore centrali.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nei prossimi giorni avremo un vasto promontorio anticiclonico che dal Mediterraneo si estenderà fino alla Scandinavia. Questo porterà tempo stabile in Italia con cieli per lo più soleggiati da Nord a Sud, ma anche nebbie e nubi basse su coste e pianure, in particolar modo in Pianura Padana dove potranno risultare persistenti lungo il corso del Po. Alta pressione che porterà anche un aumento delle temperature, le quali si porteranno ovunque sopra la media, anche di 8 gradi al Nord. Temperature massime che infatti potranno superare i 15°C su molte città italiane, portando cosi un assaggio di Primavera.

Intanto per oggi, mercoledì 15 febbraio 2023, al Nord Italia al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nebbie e nubi basse su Liguria e Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ancora nebbie e nubi basse su Liguria e Pianura Padana. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, locali addensamenti da nuvolosità bassa sulla Toscana. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, innocui. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e qualche disturbo da nuvolosità bassa sui settori tirrenici. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e nubi basse sui settori tirrenici. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Temperature minime e massime stabili o in aumento specie al Nord e al Centro.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .