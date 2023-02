Morgana Rosano in libreria con “Il magico mondo della danza”

Esce il libro “Morgana & Mirko e il magico mondo della danza con Lorelay” di Morgana Rosano per avvicinare i bambini al mondo del ballo

Diffondere la passione per la danza tra i più piccoli per poterli stimolare e avvicinare ad un’arte che, da secoli, si conferma una terapia efficace per il buonumore. Unendo musica, divertimento e filastrocche, l’artista Morgana Rosano, ideatrice di “ Morgana & Mirko ”, il canale Youtube con oltre 4 milioni di views dedicato alla danza per bambini, è ora autrice del libro “Morgana & Mirko e il magico mondo della danza con Lorelay” edito da Kimerik , ispirato proprio alle avventure di Morgana, fata dalle fattezze umane, e Mirko, folletto dispettoso. Grazie a tante avventure divertenti, insieme dovranno portare a termine una delle missioni più importanti affidate dalla regina delle fate Lorelay: portare amore e gioia a tutti i bambini con il magico mondo della danza.

“Questo libro nasce proprio dall’idea di portare le storie del canale YouTube di Morgana & Mirko nato durante la pandemia attraverso uno strumento che aiuta moltissimo i bambini e gli adulti ad allenare ancora di più la loro fantasia: la lettura. Mi piaceva l’idea di vedere rappresentati i personaggi attraverso fumetti, come se fossero cartoni animati, e l’idea che un bambino prima di andare a dormire possa leggere una nostra avventura mi riempie di gioia perché è come se potessi accompagnarli nel mondo dei sogni” spiega Morgana Rosano, artista, coreografa e direttrice artistica della scuola di danza Morgan Roses Show Academy.

Divertimento e insegnamento sono uniti insieme grazia al potere della danza, l’allegria contagiosa della fata Lorelay e di Mirko, distratto e mangione, che insegnano ai più piccoli a interagire con il mondo della danza mostrando loro i primi passi.

“Lorelay è l’amica perfetta che tutti i bambini vorrebbero avere e la sua storia vuol dare un messaggio ben preciso: non smettete mai di sognare perché il sognare è l’elisir della gioia e della riuscita di ogni obiettivo – spiega Morgana Rosano – E se ripenso a come è nata, è iniziato tutto quando ho deciso di ispirarmi ai giochi che facevo da bambina. Avevo un enorme specchio in cameretta e immaginavo spesso che una fata uscisse da esso per portarmi nel suo mondo fantastico. La sua casa era una grande quercia, dove ai piedi delle radici c’era una piccola porta, e nel momento in cui si entrava lì tutto era possibile. Lorelay, questo nome è stato scelto proprio grazie ad un mio sogno, era più simile ad una sirena che ad una fata, ma essendo io un’amante di fate, ne ho voluto creare una che somigliasse a Trilly, la fatina di Peter Pan. Unendo un po’ tutti i punti, è nata poi la figura di Lorelay e tutte le sue avventure”.

E per diffondere la magia della danza, Morgana Rosano decide di utilizzare anche il grande potere della lettura, per accompagnare i più piccoli nelle loro giornate: “la lettura è interconnessa un po’ con tutti i mondi perché tutte le arti sono in qualche modo collegate tra di loro. Tutte provengono da una sola fonte, quella dell’amore e della bellezza che l’universo ci vuole trasmettere”.

Dati tecnici:

ISBN: 979-12-5466-259-5

Formato: Rilegato

Genere: Libri per bambini

Collana: Pikkoli

Anno: 2022 – Mese: novembre

Pagine: 186

Disponibile anche in formato e-book, è attualmente acquistabile sull’e-shop di Kimerik , Amazon , Shoplibri , Mondadori, Feltrinelli, IBS, Unilibri.