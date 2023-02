I trattamenti naturali per la disfunzione erettile

Uno degli elementi inevitabili all’inizio di ogni grande dibattito medico è lo sviluppo di teorie contrastanti. Se da un lato questo può suscitare un dibattito nella comunità medica, dall’altro seguire più siti web e media non aiuta molto il consumatore medio a trovare maggiori informazioni sull’argomento, soprattutto quando si tratta di un tema così popolare come la disfunzione erettile.

Tuttavia, la buona notizia è che negli ultimi vent’anni questo sforzo è stato probabilmente più esaminato che mai. Oggi sono disponibili diverse opzioni per chi ha bisogno di un trattamento. Le pillole per la disfunzione erettile possono essere acquistate online con o senza prescrizione medica, quindi se state pensando di prendere una pillola, il Kamagra è la scelta giusta per voi.

Metodi naturali per trattare la disfunzione erettile

I prodotti naturali possono essere un metodo che molti provano, ma quali sono e funzionano?

Agopuntura

La pratica secolare di posizionare aghi molto sottili in punti di pressione specifici è stata spesso citata come una valida opzione di trattamento per chi soffre di disfunzione erettile. Durante un consulto tipico, il medico di solito controlla il vostro stato di salute generale. Poi, una volta messi nella posizione giusta (di solito sdraiati), gli aghi inizieranno a pungere. All’inizio si può avvertire una sensazione di formicolio, ma spesso è indolore.

Una volta inseriti gli aghi, il paziente viene lasciato nella stessa posizione per circa mezz’ora, dopodiché gli aghi vengono rimossi. Si ritiene che questo metodo agisca sciogliendo le tensioni e migliorando la circolazione. Pertanto, questo trattamento non è generalmente considerato direttamente utile per trattare la disfunzione erettile. Indirettamente, l’agopuntura può ridurre lo stress e quindi i sintomi della disfunzione erettile. Tuttavia, ci sono pochissime prove che suggeriscono che l’agopuntura possa aiutare a risolvere i problemi associati all’impotenza.

DHEA

Il deidroepiandrosterone (o DHEA) è un ormone prodotto naturalmente nell’organismo dalle ghiandole surrenali. Molti sostengono che questa sostanza promuova il sano funzionamento del sistema immunitario e contribuisca a mantenere l’integrità muscolare e scheletrica. Nell’organismo, il DHEA viene convertito in testosterone ed estrogeni, essenziali per la funzione sessuale sia negli uomini che nelle donne. Pertanto, l’integrazione di DHEA può aiutare a compensare i bassi livelli di testosterone di cui soffrono molti uomini con disfunzione erettile.

Tuttavia, l’uso del DHEA come integratore presenta diversi rischi potenziali per la salute, poiché può inibire la funzione della ghiandola pituitaria. Poiché gli effetti a lungo termine dell’uso del DHEA non sono stati adeguatamente studiati, i medici generalmente non lo raccomandano per la disfunzione erettile.

Ginkgo

Il trattamento della disfunzione erettile non è stato l’uso principale del Ginkgo biloba in passato. L’estratto di questo albero è stato utilizzato per trattare la funzione cognitiva compromessa e alcuni studi hanno suggerito che può contribuire a rallentare l’insorgenza della demenza.

Sebbene sia stato prescritto da alcuni medici per la disfunzione erettile, un effetto collaterale comune degli antidepressivi, non ci sono informazioni sufficienti per dimostrarne l’efficacia a questo scopo. Anche in questo caso, è bene parlare con il proprio medico prima di ricorrere a questo trattamento alternativo.

Ombrello giapponese

Questo prodotto naturale viene utilizzato da molti anni per trattare la disfunzione erettile. Si tratta di una medicina tradizionale dell’Estremo Oriente il cui ingrediente principale è l’icarina, che si ritiene produca una migliore erezione. L’icarina funziona come gli inibitori della PDE5, come il Viagra e il Cialis. La PDE5 è un enzima che può restringere i vasi sanguigni, riducendo il flusso di sangue al pene durante l’eccitazione. Bloccando questo enzima, farmaci come il Sildenafil contribuiscono ad aumentare il flusso sanguigno al pene, consentendo all’utente di avere un’erezione più forte e duratura. Sebbene l’icarina funzioni allo stesso modo, non è ritenuta efficace come i farmaci da prescrizione. Inoltre, come altri prodotti naturali, può causare effetti collaterali, soprattutto se usato in combinazione con altri farmaci.

L’impotenza può davvero essere trattata con prodotti naturali?

L’opinione generale sull’efficacia dei prodotti naturali è ancora poco chiara. Mentre alcuni medici li sostengono come una valida opzione, altri studi suggeriscono che non sono efficaci come le pillole per l’erezione.Prendere provvedimenti per prevenire i sintomi può essere l’opzione migliore per coloro che vogliono trattare la disfunzione erettile senza farmaci. Diverse tecniche di autocura possono aiutare ad alleviare i sintomi, come limitare l’assunzione di alcol, smettere di fumare, ridurre i cibi grassi e ridurre lo stress.

Farmaci naturali o da banco per la disfunzione erettile

Se questi metodi naturali non dovessero essere d’aiuto, sono disponibili diversi farmaci da banco per il trattamento della disfunzione erettile (DE). Uno dei farmaci più popolari e conosciuti per la disfunzione erettile è il Viagra, sviluppato da Pfizer. Dall’invenzione del Viagra, sono apparse molte alternative generiche. Il Kamagra è l’alternativa al “Viagra generico” più venduta al mondo per il trattamento della disfunzione erettile maschile. Il Kamagra contiene il principio attivo Citrato di Sildenafil, lo stesso utilizzato nel Viagra. Tuttavia, a differenza del Viagra, il Kamagra può essere ordinato in diverse forme, come compresse, compresse masticabili, compresse effervescenti o come Kamagra oral jelly.

Un farmaco generico è una copia identica dell’ingrediente attivo del farmaco di marca. Pertanto, il Kamagra è altrettanto sicuro ed efficace del farmaco ufficiale per la DE, il Viagra. Tuttavia, i generici hanno solitamente un prezzo dimezzato rispetto al farmaco di marca.

Il Kamagra è ufficialmente approvato per il trattamento della disfunzione erettile (DE). Il principio attivo, il citrato di Sildenafil, agisce dilatando i vasi sanguigni nell’area genitale. L’aumento del flusso sanguigno al pene e un’adeguata stimolazione sessuale consentono di ottenere un’erezione solida. Oltre agli effetti più necessari del Kamagra, potrebbero verificarsi alcuni effetti collaterali indesiderati. Se si verificano effetti collaterali come mal di testa, vampate di calore, mal di stomaco o vertigini, è meglio rivolgersi a un medico. I rimedi naturali e da banco (OTC) per il trattamento della DE, come il Kamagra, sono ampiamente disponibili, soprattutto su Internet.