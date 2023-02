Cos’è e come funziona il gioco Dino Mystake

Che cos’è il gioco Dino?

Sebbene Dino Mystake non sia il tipico gioco da casinò online, può essere molto divertente e rappresenta un piacevole cambio di ritmo. Dino è un gioco dal ritmo incalzante che pone molta enfasi sul tempismo. Ha molto in comune con altri giochi sempre più popolari, come Aviator e JetX. Ma a differenza di questi giochi basati sul volo, questo ha come protagonista un dinosauro che cerca di fuggire da un asteroide che sta per colpire.

Come si gioca a MyStake Dino?

Dino è un gioco facile e divertente che non richiede molto tempo per imparare a giocare. In ogni giro, sullo schermo apparirà un dinosauro in fuga da un asteroide con un moltiplicatore di puntata sopra la sua testa. Il moltiplicatore di puntata aumenta finché il dinosauro continua a correre. La velocità di corsa del dinosauro non cambia, ma il moltiplicatore di puntata aumenta con il progredire del gioco. All’inizio è piuttosto lento, ma accelera con l’aumentare dei numeri. I giocatori possono raccogliere le loro puntate in qualsiasi momento.

Quando lo fanno, il moltiplicatore che era sullo schermo in quel momento viene bloccato. Il moltiplicatore parte da 1 e sale sempre, e questo è il modo in cui i giocatori vincono denaro sulle loro puntate. Se i giocatori non incassano prima che l’asteroide colpisca il povero Dino, perdono le loro scommesse e non vincono denaro. L’asteroide può cadere dal cielo in qualsiasi momento e schiacciare la grande lucertola, quindi il tempismo è molto importante in questo gioco. Ecco alcune regole importanti da conoscere:

Il moltiplicatore può arrivare a 10.000x. Nello stesso giro, il giocatore può effettuare una o due puntate. La puntata minima è di 0,20 euro e la massima di 1.000 euro (o valuta equivalente). I giocatori non possono vincere più di 10.000 euro per puntata.

Il gioco Dino è offerto da diversi casinò Non Aams. Tuttavia, Mystake è quello più affidabile.

Qual è l’RTP di Dino?

L’RTP del gioco Dino è molto buono. A seconda della strategia adottata, può variare dal 95% al 95,9%. Questo lo rende simile a un tipico gioco di slot.

Caratteristiche del gioco Dino

Queste sono alcune delle caratteristiche del mini-gioco Dino del casinò MyStake.

Storia del gioco

Dino è un gioco abbastanza nuovo realizzato dalla società Upgaming, che produce software per giochi online. È uno dei 12 mini-giochi che MyStake Casino ha in questo momento. Quando giocate, ricordate che potete anche vedere come sono andati gli altri round. È possibile esaminare rapidamente i risultati degli ultimi 100 giri per farsi un’idea della storia del gioco. Si noti, tuttavia, che in teoria (anche se alcuni potrebbero non essere d’accordo), questi risultati passati non influenzano l’andamento delle partite future.

Gioco automatico

Dino è molto simile a un gioco di casinò “dal vivo”, in quanto tutti giocano allo stesso tempo e non hanno alcun controllo sulla velocità con cui si muovono. Non appena un round termina, il successivo inizia automaticamente pochi secondi dopo, il che accade praticamente sempre. Se si vuole continuare a giocare, è possibile selezionare la casella “automatico” su una o due schede di scommessa. In questo modo, sarete sicuri di piazzare automaticamente una puntata dell’importo scelto in ogni turno.

Incasso immediato

L’obiettivo del gioco è incassare prima che Dino venga colpito dall’asteroide. L’incasso può essere effettuato manualmente, ogni volta che se ne ha voglia, oppure può essere impostato in modo che avvenga automaticamente quando la partita multigiocatore raggiunge un certo limite. Con i tasti freccia, i giocatori possono spostare i limiti verso l’alto o verso il basso di 0,5, ma possono anche semplicemente cliccare sull’importo del coefficiente e digitare un numero.

Scommesse correnti

Nell’elenco delle puntate correnti è possibile vedere chi sta giocando nel turno corrente, quanto ha puntato e in quale valuta. I nomi degli utenti sono quasi sempre nascosti. Quando un giocatore decide di riscuotere la sua puntata, l’elenco cambia per mostrare quale moltiplicatore ha bloccato e quanto ha vinto. Se la linea è ancora grigia quando l’asteroide colpisce, significa che il giocatore non ha ritirato il suo denaro in tempo.

Scommessa doppia

Nel gioco Mystake Dino, i giocatori possono piazzare due puntate per turno invece di una sola. Entrambe le puntate possono avere valori diversi ed essere raccolte in momenti diversi. Con questa opzione, si può andare sul sicuro con una puntata e puntare all’oro con l’altra.

Posso giocare a Dino gratuitamente?

No, i giocatori devono scommettere denaro reale per giocare a Dino. Alcune slot di questo casinò online dispongono di una modalità DEMO o Play-for-Fun. Tuttavia, nessuno dei mini-giochi, incluso Dino MyStake, dispone di una demo per giocare gratuitamente.

Volete saperne di più sulle strategie dei mini-giochi? Allora visita lucky-minigames.com.