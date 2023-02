Coniugati anticorpo-farmaco: accordo tra Amgen e LegoChem Biosciences

Amgen ha raggiunto un accordo per l’acquisizione dei diritti sui coniugati anticorpo-farmaco (ADC) utilizzando la tecnologia ConjuAll ADC di LegoChem Biosciences

Anche Amgen entra nella corsa ai coniugati anticorpo-farmaco che vede già impegnate AstraZeneca, Daiichi Sankyo, Seagen, Takeda, GlaxoSmithKline e più di recente anche MSD e Merck KGaA.

La biotech Usa ha raggiunto un accordo per l’acquisizione dei diritti sui coniugati anticorpo-farmaco (ADC) diretti contro un massimo di cinque bersagli utilizzando la tecnologia ConjuAll ADC della sudcoreana LegoChem Biosciences.

L’accordo ha un valore massimo di 1,25 miliardi di dollari per LegoChem e comprende un pagamento anticipato non specificato e potenziali milestone, mentre LegoChem avrà diritto a royalties graduali come percentuale delle future vendite globali del prodotto.

“Siamo lieti che Amgen abbia scelto la nostra tecnologia ADC per integrarla con i suoi sforzi di sviluppo di ADC di nuova generazione”, ha dichiarato Yong-Zu Kim, CEO di LegoChem.

Secondo la biotech sudcoreana, l’ADC ConjuAll consiste in una coniugazione ottimizzata sito-specifica, oltre a un linker e a un payload che si attivano selettivamente nelle cellule tumorali. Secondo l’azienda, la piattaforma “supera le limitazioni” associate alle tecnologie convenzionali grazie alla sua “maggiore potenza, sicurezza e stabilità, e consente lo sviluppo di ADC con una finestra terapeutica più ampia e una migliore producibilità”.

Il potenziale terapeutico degli ADC non è nuovo ma ha subito una fortissima accelerazione la scorsa estate dopo che al meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology AstraZeneca e Daiichi Sankyo hanno reso noti i dati sbalorditivi di Enhertu, il trattamento approvato per il cancro al seno HER-2.

La loro ascesa avviene mentre il settore cerca di stabilire nuovi standard di cura rispetto ai colossi dell’immuno-oncologia e agli inibitori del checkpoint che hanno definito le terapie antitumorali per buona parte dell’ultimo decennio. Le terapie ADC combinano un anticorpo monoclonale con un carico di farmaci per rinvigorire la capacità del sistema immunitario di combattere il cancro, bombardando direttamente la malattia.

LegoChem afferma di aver firmato un totale di 12 transazioni, concedendo licenze e opzionando tecnologie in prodotti e piattaforme ADC, per un totale di oltre 5 miliardi di dollari. Circa un anno fa, ha firmato un accordo di trasferimento tecnologico per il suo candidato HER2 ADC LCB14 con Iksuda Therapeutics. L’accordo era di 50 milioni di dollari, comprensivi di un pagamento anticipato e di milestones tecnologiche, con un valore aggiuntivo fino a 1 miliardo di dollari per le approvazioni normative e le milestones di vendita.

Come funzionano gli ADC

Il coniugato anticorpo-farmaco è costituito dalla combinazione di una tossina molto potente, talmente potente da non poter essere somministrata per via sistemica, e di un anticorpo monoclonale. L’anticorpo monoclonale riesce a rilasciare la tossina direttamente nelle cellule tumorali, risparmiando quindi i tessuti sani. Il concetto alla base dei coniugati anticorpo-farmaco non è del tutto nuovo, ma è solo di recente che nelle varie aree interessate (identificazione dei bersagli, ingegneria degli anticorpi, chimica dei linker e tecnologia per produrre gli agenti citotossici) sono stati raggiunti progressi sufficienti a rendere questa tecnologia una piattaforma promettente.

Altri accordi nelle ultime settimane

Secondo un’analisi dell’agenzia Reuters sono dozzine le aziende farmaceutiche che stanno conducendo esperimenti clinici sui coniugati farmaco-anticorpo (Adc). Al momento, sarebbero 89 le terapie in studio che associano un anticorpo a un agente tossico antitumorale. Un numero senza precedenti.

Più o meno nelle stesse ore in cui è stata data la notizia dell’accordo di Amgen, la tedesca Merck ha dato il via alla festa con un accordo da 830 milioni di dollari con Mersana Therapeutics, che comprende 30 milioni di dollari in contanti iniziali in cambio di un massimo di due obiettivi. L’accordo, presentato giovedì, è in linea con le recenti ambizioni di Merck in materia di R&S, che prevedono che la metà dei futuri lanci di prodotti provenga da sviluppatori di farmaci esterni.

I due accordi si sono aggiunti al denaro per le licenze che è affluito nelle calze delle biotecnologie che sviluppano ADC, dopo che la scorsa settimana la statunitense Merck & Co. ha siglato una partnership con Kelun che potrebbe ammontare a 9 miliardi di dollari o più.

Complessivamente, questi tre accordi sugli ADC superano gli 11 miliardi di dollari di potenziali guadagni per le società che li hanno sviluppati, se i candidati identificati dovessero superare le tappe normative e cliniche.

Gli annunci di Amgen e Merck KGaA confermano la validità dei coniugati anticorpo-farmaco nel loro complesso, che sono probabilmente il target terapeutico più caldo del settore farmaceutico.