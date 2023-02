San Valentino: come si dice “ti amo” in tutto il mondo

San Valentino: la piattaforma di apprendimento delle lingue online, Preply, ha individuato come i diversi paesi dicono “ti amo” nella loro lingua madre

Gli esperti di lingue di Preply hanno creato una nuova mappa che indica come dire “ti amo” in oltre 60 lingue diverse questo San Valentino. I nostri esperti sono andati oltre ai soliti cioccolatini e alle caramelle e hanno rivelato alcune delle celebrazioni d’amore più interessanti.

Inglese – “I Love You”

Nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Nuova Zelanda, in Australia, in Canada e in altri paesi di lingua inglese, “I love you” è il modo in cui si esprime il proprio affetto per qualcuno.

Quando si tratta di San Valentino, questi paesi tendono a celebrare il romanticismo il 14 febbraio di ogni anno scambiandosi regali e uscendo per cene romantiche. I regali più popolari includono cioccolatini, cartoline, gioielli e fiori, solitamente rose.

Le rose sono state a lungo associate all’amore e al romanticismo, rendendole una scelta popolare per i regali di San Valentino. Si dice che la tradizione di regalare rose a San Valentino abbia avuto origine nell’antica Roma, dove le rose venivano utilizzate nelle celebrazioni religiose e secolari. La rosa rossa era particolarmente significativa, poiché si credeva simboleggiasse l’amore e il desiderio. Secondo la Society of American Florists, per San Valentino vengono prodotte circa più di 250 milioni di rose, la maggior parte delle quali è rossa.

I paesi di lingua spagnola festeggiano con sfilate e “secret-santa”

Nei paesi di lingua spagnola, il modo più comune per dire “ti amo” è “Te quiero” (pronunciato: teh kee-er-oh) o “Te amo” (pronunciato: teh ah-moh).

Entrambe le frasi sono usate per esprimere l’amore romantico. Tuttavia, “Te quiero” è usato più frequentemente nelle conversazioni quotidiane ed è considerato meno intenso o meno forte di “Te amo”, che viene utilizzato in occasioni più speciali o quando si esprimono profondi sentimenti d’amore.

L’Argentina ha due feste dell’amore: San Valentino e la “Semana de la Dulzura” (Settimana della dolcezza). Quest’ultima dura un’intera settimana a luglio e le caramelle vengono regalate ai propri innamorati in cambio di un bacio.

In Guatemala, una grande parata attraversa la capitale il giorno di San Valentino chiamata “Parata del Vecchio Amore”. Durante la festa le persone anziane si vestono con costumi colorati e sfilano con un carro festivo per celebrare l’amore.

La Repubblica Dominicana e El Salvador hanno entrambi uno scambio di regali a San Valentino, simile a Secret Santa, chiamato “Amigo Secreto”.

Altre tradizioni di San Valentino europee includono i maialini e l’amicizia

Estonia – Ma armastan sind

Finlandia – Minä rakastan sinua

Francia – Je t’aime

Germania – Ich liebe dich

Galles – Rwy’n dy garu di

In Finlandia ed Estonia San Valentino è la festa dell’amore della famiglia e degli amici, piuttosto che delle relazioni romantiche.

Insieme al consueto San Valentino, il Galles celebra anche il “Giorno di San Dwynwen” il 25 gennaio, quando gli uomini tradizionalmente regalano alle donne cucchiai di legno fatti a mano.

In Germania, tradizionalmente regali ai partner biscotti allo zenzero e cioccolatini o regali a forma di maialino, considerati un simbolo di fortuna.

“Ti Amo” in Asia: Matrimonio di Massa

Japan – 愛してる (Ai shiteru)

South Korea – 사랑해 (Saranghae)

China & Taiwan – 我愛你 (Wǒ ài nǐ)

Vietnam – Em yêu anh

Philippines – Mahal kita

In Corea del Sud, Cina, Taiwan, Vietnam e Giappone, San Valentino vede i tradizionali ruoli occidentali invertiti, cioè le donne regalano cioccolatini agli uomini. Il cioccolato non viene regalato solo ai partner romantici, ma viene anche regalato ad amici, familiari e colleghi.

Un mese dopo, il 14 marzo, questi paesi celebrano il “White Day” quando gli uomini restituiscono il favore e regalano alle donne cioccolato bianco e marshmallow.

Nelle Filippine, nel giorno di San Valentino le coppie si sposano in massa e centinaia di persone in tutto il Paese che dicono “lo voglio” allo stesso tempo.

Africa: Cuore sulla manica

South Africa – Ek het jou lief

Egypt – Ana uhibbuka (انا احبك)

Nigeria – Mo ni fẹ́ rẹ

San Valentino è un’importante celebrazione dell’amore in Nigeria. Decorazioni bianche, rosse e rosa ricoprono le strade ed è tradizione cuocere torte a forma di cuore da regalare ai propri partner.

A San Valentino in Sud Africa, insieme al consueto scambio di regali, è tradizione che le donne indossino cuori e nomi dei loro amanti sulle maniche.